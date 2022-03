‘Warm Wingene’ toont respect voor land- en tuinbouwers in bizarre tijd

Gemeente Wingene doet een warme oproep om land- en tuinbouwbedrijven maximaal te steunen en meer dan ooit lokaal te kopen. De landbouwsector kent momenteel heel wat problemen door de lage afzetprijzen en zeer hoge grondstofkosten.

Het was gemeenteraadslid Stefaan Verhelle (CD&V) die de problematiek rond de landbouwsector aankaartte tijdens de voorbije gemeenteraad van maandag 28 februari. Stefaan is zelf nauw betrokken bij de landbouw en is zaakvoerder van pluimveebedrijf ’t Munckenei in Wingene. “Hoe vergroten we het begrip, wat doet Wingene om haar landbouwers te ondersteunen in deze moeilijke tijd en geldt ‘Warm Wingene’ ook voor hen?”, vroeg Stefaan zich af.

Weinig voeding importeren

Het is al geruime tijd dat de landbouw zich in een crisisperiode bevindt. De verkoopprijzen zijn historisch laag en de grondstofkosten swingen de pan uit. Het Vlaams stikstofakkoord stuurt aan op een verplichte of vrijwillige veeteeltafbouw. De daaraan gekoppelde financiële compensatie zal in veel gevallen ontoereikend zijn om de zware crisis te onderdrukken. “De Belgische producten behoren tot de wereldtop, zowel op vlak van kwaliteit als milieu-impact”, weet Stefaan. “We moeten kost wat kost vermijden dat Vlaanderen straks op grote schaal voeding importeert uit gebieden die geen boodschap hebben aan hoge kwaliteitseisen. Mijn zorg is dan ook groot.”

Duidelijke communicatie

Schepen van Landbouw Hedwig Kerckhove (CD&V) gaf een antwoord op de vragen: “De problematiek rond de land- en tuinbouw is groot en ik weet maar al te goed hoe dit voelt. Consumenten zijn het contact met de landbouw een beetje kwijt, met datgene wat rondom ons groeit en bloeit als resultaat van het ploegen en zwoegen. Die band en de fierheid voor lokaal geproduceerde producten willen we nauwer aanhalen en duidelijker communiceren via de gemeentekanalen en initiatieven zoals ‘Dag van de Landbouw’ of ‘het Vijfde Wiel’. We geven onze boeren in bizarre tijden zeker een schouderklopje en we vergeten hun niet. Daarnaast wil ik de komende weken de impact van het nieuwe stikstofplan voor ‘boerderij Wingene’ duidelijk in kaart brengen en inzetten op goede communicatie.”

Land- en tuinbouwers helpen

Burgemeester Lieven Huys (CD&V) benadrukte duidelijk dat ‘Warm Wingene’ er ook is voor de vele land- en tuinbouwers. “Onze gemeente is een landelijke gemeente en de landbouw staat hier hoog aangeschreven. Ook nu, bij deze problematiek, zullen wij de landbouwers helpen waar nodig. Wij zijn ‘Warm Wingene’ voor iedereen en iedereen telt hier mee in onze gemeente. De land- en tuinbouwers staan er zeker niet allen voor en wij zullen helpen waar nodig en waar het kan.”