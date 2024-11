Waregemse verhalen brengt eerste jaarboek uit

Het nieuwe Geschied- en Heemkundig Genootschap Waregemse Verhalen brengt zijn allereerste jaarboek uit. Verschillende auteurs penden in totaal 20 historische verhalen over Waregem neer.

Vorig jaar zag een gloednieuwe heemkundige vereniging het levenslicht. Het Geschied- en Heemkundig Genootschap Waregemse Verhalen wil onderzoek naar en de kennis van de plaatselijke geschiedenis in al haar aspecten bevorderen. Intussen telt het genootschap 15 bestuursleden en zo’n 10 losse medewerkers. Dat de Waregemse verhalen in de smaak vallen, wordt onder meer duidelijk door de meer dan 1.500 volgers op de gelijknamige Facebookpagina. Na diverse lezingen en posts op sociale media stellen de leden nu hun allereerste jaarboek voor. Dat bevat 20 verhalen geschreven door 17 verschillende auteurs. “De tien vensters van het verhaal van Waregem start al bij de vorming van de Gaverbeekvlakte duizenden jaren geleden, en trekt met de bouw van bruggen en sluizen langs de Leie richting het heden”, vertelt Bernard Delange.

200 jaar brandweer

In het jaarboek komen heel variërende onderwerpen aan bod. “Uiteraard kon Emile Claus dit jaar niet ontbreken. We hebben het ook over 50 jaar E3 (nu E17, red.), 80 jaar Chiro Gaverke, 100 jaar Concordia Textiles, 200 jaar brandweer en het 100ste geboortejaar van dichter Luc Verbeke. Daarnaast komt het Sint-Jansspel en het Woestijnspel van 40 jaar geleden in Beveren-Leie aan bod.” In het jaarboek ontdek je bijdragen over noodgeld in WO I, WO II passeert dan weer de revue met verhalen over de Desselgemse verzetsstrijders en verbindingsagente Anna Van Den Broeck uit Sint-Eloois-Vijve. De Paters Oblaten maken deel uit van het jaarboek via hun opvallende relatie met wielrenners. Ook de Gaverbeek, oude spoorweg, Stijn Streuvels en de historiek van de brandweer komen aan bod. Het genootschap stelt zijn debuut voor op 30 november, om 14.30 uur in de Bibbox. (LV)

Het boek kost 30 euro en kan je bestellen via www.waregemseverhalen.be.