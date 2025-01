Waregembon bracht bijna 1 miljoen euro op

Sinds de lancering van de Waregembon in 2011 hebben al meer dan 400 handelszaken er een of meerdere aanvaard. Ook afgelopen jaar was de bon een schot in de roos met een omzet van maar liefst 979.245 euro. Uiteraard wordt het initiatief voort gepromoot.

“De deelname is gratis voor de handelaars”, zegt kersvers schepen van Economie Kim Verplancke. “Zowel de papieren als de digitale versie zijn erg in trek. Het bedrag van de bonnen komt immers volledig terecht bij de deelnemende Waregemse handelszaken. De cijfers omvatten ook de digitale bonnen die geschonken en verbruikt zijn via de alom bekende Waregem-app. Naast de vlotte verkoop in de stadswinkel zelf, geven heel wat ondernemers Waregembonnen aan hun werknemers als cadeau of extra premie. In het totaalbedrag zit ook alles wat het stadsbestuur zelf uitgeeft voor onder andere premies, feestcheques en toelagen.”

Eenvoudig

“Ereburgemeester Kurt Vanryckegehm en ik kopieerden het idee van Temse”, verklapt burgemeester Kristof Chanterie. “Wij zijn zeer verheugd dat wij met dit concept de stad zijn met de grootste omzet. Het bewijst nog maar eens hoe chauvinistisch een Waregemnaar is.”

Het principe van de Waregembon is heel eenvoudig. De schenker kiest zelf het bedrag dat wordt gegeven (schijven van 5, 10 of 25 euro, red.) en de gelukkige ontvanger kiest vrij waar hij de bon inruilt. Er is zowel een papieren als digitale versie via de Waregem-app. De cadeaubon is een jaar geldig en wordt aanvaard bij meer dan 400 handelszaken in de centrumstad en de deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. De deelname aan de Waregembon is voor de handelaars gratis. Combinatie met eigen bonnen blijft mogelijk. Inleveren van ontvangen bonnen voor terugbetaling kan maar liefst tot drie maanden na vervaldatum in de stadswinkel en in de deelgemeentehuizen. Registratie kan op www.waregembon.be. (PPW)

Info: www.waregem.be, 056 62 12 11, kim.deplancke@waregem.be en 0474 60 52 73