Waregem wordt in valentijnsperiode omgetoverd tot WarMegem: “Hartverwarmende activiteiten”

Van 7 tot 16 februari staat Waregem in het teken van Valentijn. Alle vrijetijdsdiensten slaan de handen in elkaar met tal van activiteiten.

“We willen de sfeer van de nieuwjaarsperiode kunstmatig verlengen met een kapstok naar Valentijn”, zegt schepen van Feestelijkheden Pietro Iacopucci. “Het concept blijft hetzelfde. Ongeveer veertien hartverwarmende evenementen staan op de kalender. Alle vrijetijdsdiensten dragen hieraan bij.”

“Heel belangrijk hierbij is ‘Ware Gloed’ in park Baron Casier en het centrum”, gaat schepen van Cultuur Margot Desmet verder. “Tijdens WarMegem baadt het centrum van Waregem drie dagen lang in een ware gloed. Laat je betoveren en verwarmen langs een feeëriek parcours met indrukwekkende lichtinstallaties en lumineuze verrassingen. Een lichtavontuur voor jong en oud.”

Selfiespots

“Je hoeft tijdens deze valentijnsperiode niet helemaal naar Venetië of Parijs te trekken om de liefde te vieren. Met een romantische selfiespot op het Sint-Elooisplein in Sint-Eloois-Vijve en op het Kerkplein in Beveren-Leie, hartelijke haiku’s in etalages en bij jeugdverenigingen en liefdeshartjes in de centrumstraten en Het Pand brengen we je helemaal in de romantische sfeer. Een selfiespot gezien? Post dan je foto openbaar op je sociale media met #igwaregem en #warmegem.”

“Van vrijdag 7 februari tot en met zaterdag 15 februari mag valentijnsshopping uiteraard niet onderbreken”, zegt Pietro. “In Het Pand kan je bovendien in de prijzen vallen. Koop je cadeaus in ons winkelcentrum en maak zelf kans op leuke prijzen. Ook dit jaar maken we van Waregem een warme stad met een streepje muziek. Het welzijnshuis trekt door de stad, samen met De Meers, op zoek naar jouw verhaal of gevoel bij een bijzonder nummer.” Bekijk alle locaties of vraag een liedje aan via www.warmegem.be.

Romantische film

“Je kan in de knusse sofa’s van cinema Schakelbox genieten van een ontwapenend verhaal over zelfontdekking en de kracht van eerste liefde. Young Hearts verovert wereldwijd alle harten en haalt filmprijzen binnen op festivals.”

“Ook politiezone Mira draagt WarMegem een warm hart toe. Tijdens WarMegem organiseren zij op verschillende dagen een fiets-, gordel- of bromfietscontrole in Waregem. Ben je helemaal in orde? Dan krijg je een warme bedanking. Zorg dus dat je (brom)fiets tiptop in orde is en dat je steeds veilig je gordel omdoet in de auto”, klinkt het.

“Van lichtavontuur tot valentijnsshopping en speeddaten”

“Op zaterdag 8 februari (Torenhof) en dinsdag 11 februari (Gemeenteplein – residentie De Regenboog) nodigen we alle buren uit de wijk uit voor een gezellig samenzijn en om een praatje te slaan met elkaar. Wij voorzien alvast een lekker hapje en drankje.”

“Van vrijdag 7 februari tot en met zondag 16 februari kan je vriendschappelijk speeddaten. Ook in de bib laten we de temperaturen een paar graden stijgen. Zo kan je onder meer komen speeddaten op donderdagavond 13 februari van 19 uur tot 21 uur: we garanderen geen nieuw lief, maar misschien wel een nieuwe vriend voor het leven”, zegt Margot. “Daarnaast kan je je laten inspireren door onze warme en liefdevolle boekentips. Wil je zelf ook bijdragen aan deze week vol warmte, verstop dan een lieve boodschap in je favoriete boek voor de volgende lener. Bovendien zet de bib de thema’s vriendschap en liefde in de kijker.”

Sfeerzwemmen

“Zwemmen in een unieke setting? Tijdens WarMegem kan het in zwembad De Treffer. Dompel je onder in een bad vol sfeer, positivisme en liefde. Onderwaterverlichting en sfeermuziek zorgen voor een romantische toets tijdens je wekelijkse baantjestrekken.”

“Bij de social run is de insteek heel duidelijk: gezellig samen lopen. Er wordt in groep gelopen aan drie verschillende snelheden (8, 10 of 12 km/u) voor een tocht van 45 minuten tot 1 uur. Nadien kan je genieten van een drankje en een hapje.” Radio WarMegem op de Markt brengt hartverwarmende verhalen en onvergetelijke gebeurtenissen. Radio WarMegem is een initiatief van de dienst feestelijkheden en de dienst communicatie, in samenwerking met radiozender Waregem1.

“Afsluiten doen we met de Sportinnovatiemobiel van Howest. Hij trekt Vlaanderen en Brussel rond en waar hij halthoudt, wordt hij omgebouwd tot een innovatief sportcentrum waar tot 20 sporters per uur verschillende exergames kunnen ontdekken. Voor elk wat wils dus tijdens deze WarMegem.”