Waregem wil op termijn eigen kinderopvang

Maar liefst 400 gezinnen moesten tegen eind januari plots op zoek naar een halve dag opvang per week, nadat hun kinderdagverblijf volgens de overheid te veel kinderen bevatte waardoor de capaciteit moest verkleinen. Groen-voorzitter Simon Wemel trok aan de alarmbel op de gemeenteraad. Schepen van Kinderopvang Jo Neirynck (CD&V) belooft op termijn met de stad eigen opvang te organiseren.

Kindercentrum vzw, de koepel van de kinderdagverblijven in Waregem, vangt volgens het Agentschap Opgroeien te veel kinderen op. De vzw moet daarom de capaciteit in haar opvangen met tien procent verkleinen. Begin januari kregen 400 gezinnen het bericht dat ze op zoek moesten naar een halve dag opvang per week, op een andere locatie. Betrokken ouder en Groen-voorzitter Simon Wemel kaartte de problematiek aan op de gemeenteraad.

“Ook in de crèche van onze dochter daalt de capaciteit. Mijn vrouw en ik moesten tegen eind januari een voorstel doen om ons opvangplan te wijzigen, met andere woorden: het aantal opvangdagen verminderen. Wij kunnen onze dochter niet meer voltijds naar de crèche brengen. Dus moeten we rekenen op ondersteuning van de grootouders, of als ouder zelf minder werken. Dat lukt niet bij iedere job en zeker niet bij mensen met een klein netwerk”, zegt Wemel. “Bovendien zal er in de vijf crèches van Kindercentrum vzw voor nieuwe gezinnen pas plaats zijn vanaf januari 2025. Men moet dus op zoek naar een andere opvang of onthaalouder, maar we weten allemaal dat de plaatsen niet voor het rapen liggen.”

Kinderopvangcoördinator

Schepen van Kinderopvang Jo Neirynck (CD&V) erkent de problematiek. “Het gebrek aan opvang is in het hele land sterk voelbaar. De negatieve media-aandacht van de voorbije maanden komt het imago ook niet ten goede. Wij werken alvast met de onafhankelijke partners hard samen om oplossingen aan te reiken aan inwoners die geen opvang vinden.”

Volgens Neirynck scoort de participatiegraad in de kinderopvang in Waregem vrij goed. “West-Vlaanderen kent met 63 procent het hoogste gemiddelde, wij zitten er met 60 procent dicht bij. De diverse initiatieven en begeleiders leveren schitterend werk.”

Al beseft de schepen dat er nog heel wat werk is. “We gaan een kinderopvangcoördinator aanstellen die op één niveau alle problemen kan aanpakken. Bij schorsing of sluiting van een crèche, moet er sneller overgegaan worden tot noodopvang. De vervangcapaciteit van minister Crevits hanteren we nu al. Daarnaast moeten we het imago versterken en de job aantrekkelijker maken zoals we onlangs deden in stadsmagazine De Sprong. Op termijn moet de stad zelf organisator worden van kinderopvang, dat doen we op vandaag niet.” Neirynck wil op die manier binnen twee of drie jaar de touwtjes zelf in handen hebben. (LV)