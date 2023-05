Waregem krijgt trofee voor Warmste Erehaag

De passage van de 1000 km voor Kom op tegen Kanker op de Gaverbeekhippodroom viel in de smaak. Het Waregemse publiek vormde de Warmste Erehaag, is zondagavond beslist tijdens het slotevenement in Mechelen.

Waregem fungeerde zaterdag als middagstad tijdens de 1000 km voor Kom op tegen Kanker, het vierdaagse fietsevenement ten voordele van kankeronderzoek dat dit jaar al aan zijn twaalfde editie toe is. De totale tie fietsen afstand, 1000 km, wordt gereden in vier dagen en onderverdeeld in acht ritten van 125 km. “Elke dag een lus van 250 km, waarbij de pelotons ’s ochtends vanop de Grote Markt in Mechelen naar een middagstad fietsen, en in de namiddag terug”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Die middagsteden waren dit jaar Heusden-Zolder op donderdag, Stabroek op vrijdag, Waregem op zaterdag en De Pinte op zondag. De burgemeesters van die steden gingen de uitdaging aan om de trofee van Warmste Erehaag te winnen. Waregem riep daarom iedereen op om vanaf 11.30 uur te verzamelen en zo de Warmste Erehaag te vormen. “Iedere supporter kreeg een gratis fietsbel om de fietsers aan te moedigen. De knotsgekke band Ze Quaffeurz, boysband Malibré en complimentenman Jean-Til zorgden voor de ambiance”, zegt Vanryckeghem.

Raspaard

Met succes, zo blijkt. Tijdens het afsluitend evenement kreeg de Waregemse delegatie de trofee voor Warmste Erehaag toegekend. “We zijn heel blij”, zegt Jo Neirynck in een eerste reactie. “De middagstad was toch een beetje het verder zetten van Waregem Warmegem. In de hippodroom was iedereen, van renner tot vrijwilliger, een raspaardje voor Kom op tegen Kanker.”

(PNW)