Waregem is middagstad tijdens 1000 kilometer voor KOTK

Na 2014 ontvangt Stad Waregem dit jaar opnieuw duizenden deelnemers van de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Op zaterdag 20 mei, dag drie van het vierdaagse fietsgebeuren, zal elk peloton kunnen genieten van een heerlijk middagmaal en heel wat toeschouwers en randanimatie. De locatie van de middagstop is nog niet gekend.

Tijdens het hemelvaartweekend in mei vindt het grootste fietsevenement in België, de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker, reeds voor de twaalfde keer plaats. Van donderdag 18 tot en met zondag 21 mei trekken opnieuw duizenden fietsliefhebbers in team of solo er samen op uit. De deelnemers moeten op voorhand minstens 5.500 euro inzamelen om te mogen starten. De elfde editie in 2022 bracht een recordbedrag van maar liefst 6,07 miljoen euro op voor kankeronderzoek. De 1000 kilometer stippelt elke dag een lus uit van 250 kilometer, met telkens een middagstopplaats in een andere provincie. ’s Ochtends vertrekken de pelotons uit Mechelen, om na de middagpauze weer terug te keren. Op zaterdag 20 mei is Waregem de middagstad. Eerder hield het fietsgebeuren in 2014 al eens halt in de paardenstad.

Dankbaar

De deelnemers zullen er arriveren in een erehaag van supporters en genieten van een lekkere maaltijd. Daarnaast wordt voor de aanwezigen heel wat randanimatie voorzien. Zowel Kom op tegen Kanker als het Waregemse stadsbestuur zijn erg tevreden over de samenwerking. “Onze stad zet zich al jaren in voor de strijd tegen kanker”, reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). “Er fietsen dit jaar trouwens opnieuw heel wat medewerkers mee. Als stadsbestuur kunnen we dat enthousiasme alleen maar toejuichen.”

“Zonder de middagsteden zou er geen 1000 km voor Kom op tegen Kanker mogelijk zijn”, gaat algemeen directeur Marc Michils verder. “We zijn als organisatie erg dankbaar dat onze pelotons de komende editie welkom zijn in Waregem.”

Het is een hele eer om als middagstad ons steentje te mogen bijdragen aan dit schitterende initiatief – Burgemeester Kurt Vanryckeghem (cd&v)

Burgemeester Vanryckeghem kijkt alvast uit naar de passage. “We nemen nu al ons hoedje af voor de vele deelnemers en vrijwilligers die er ongetwijfeld opnieuw een prachtige vierdaagse van zullen maken. Het is een hele eer om als middagstad ons steentje te mogen bijdragen aan dit schitterende initiatief.”

In 2011 reed onze huiscolumnist voor het eerst mee, hier na 250 kilometer op de massagetafel. © LV

De komende maanden werken het stadsbestuur en Kom op tegen Kanker nauw samen aan het parcours, de eventlocatie, de beleving, de vrijwilligerswerving en de veiligheid. De locatie van de middagstop is dus nog niet gekend.

Vrijwilligers gezocht

Voor onder meer het registreren van fietsers, het bewaken van de bagagestand, het verzorgen van de catering en de logistiek is men nog op zoek naar tientallen vrijwilligers. Die kunnen zich inschrijven via https://www.de1000km.be/help-mee-als-vrijwilliger-tijdens-de-12de-editie-van-de-1000-km-voor-kom-op-tegen-kanker-waregem.