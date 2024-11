Wapenstilstand herdacht in Sint-Rochuskerk

In de Sint-Rochuskerk in Blankenberge wordt het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht met een reeks toepasselijke kunst.

Zo vormde het beroemde gedicht ‘In Flanders Fields’ de inspiratie voor een werk rond de klaproos of ‘poppy’, hét symbool van WOI. Het werk ‘Peace from Flanders fields’ toont een hand die het V-teken maakt. Daarnaast is er ook nog een kunstwerk met de titel ‘Altijd iemands vader, altijd iemands kind’, geïnspireerd op het lied ‘Duizend soldaten’ van Willem Vermandere. Tenslotte is er ook een verwijzing naar de onthutsende rol die de wapenindustrie gespeeld heeft in de oorlog. “Die komen uit de besluiten genomen door de Volkenbond, omtrent de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog”, aldus initiatiefnemer Piet Wittevrongel. Tijdens de zondagsmis werd ook een speciale herdenking gehouden voor Wapenstilstand.

(WK)