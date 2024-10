Wandel-Mee-Dag in Spiere-Helkijn op 11 november

In navolging van de voorgaande jaren waarbij er telkens een talrijke opkomst was, organiseert Spiere-Helkijn opnieuw zijn Wandel-Mee-Dag op 11 november. Opnieuw is er voor elk wat wils.

“Je kan wandelen langs een van de drie uitgestippelde lussen: 6 kilometer, 11 en 20 kilometer”, verduidelijkt Alexia Aelvoet van de vrijetijdsdienst.

Dag zelf inschrijven

“De routes worden pas bekendgemaakt bij het inschrijven. Voor de kortste afstand blijven we in Spiere-Helkijn. Voor de langere afstanden gaan we de gemeentegrens over maar blijven we in Vlaanderen. Bij de korte route is enkel een stop voorzien in Spiere-Helkijn. Alle routes starten en eindigen aan cafetaria Michelsberg. Inschrijven kan enkel de dag zelf tussen 12 en 14 uur, eveneens in cafetaria Michelsberg. Deelnemers betalen slechts 2 euro per persoon, kinderen onder 12 jaar betalen 1 euro. Hiervoor krijg je een routebeschrijving, een appel en drankje en ben je verzekerd”, aldus Alexia Aelvoet.

“Vanaf 16.30 uur is er muzikale ambiance voorzien in cafetaria Michelberg. We mikken op de kortste afstand vooral op gezinnen met kinderen en die route is dan ook buggyproof. Voor de langere afstanden is dit een meer divers publiek”, gaat Jill Bogaert verder.

Mooi weer

“Het blijft natuurlijk moeilijk inschatten hoeveel deelnemers er zullen zijn. Op de voorgaande edities waren er gemiddeld 400 tot zelfs 500 deelnemers. Veel zal natuurlijk afhangen van het humeur van de weergoden. Bij mooi weer rekenen we op een talrijke opkomst. Trek alvast je wandelschoenen aan en sluit je aan voor een namiddag vol beweging, gezelligheid en frisse buitenlucht.”

Afspraak aan sporthal Michelsberg, Oudenaardseweg 77, Spiere-Helkijn.

