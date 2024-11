Walk for Peace: Kortrijk wandelt opnieuw op 21 december voor vrede

Ook in 2024 beheersen conflicten en oorlogen het nieuws. “Het lijkt niet te stoppen. Het is soms wanhopig zoeken naar tekenen van verzoening, van goede wil en menselijkheid. Wat betekent vrede nog? Waar vinden we vrede? Wie roept op tot vrede? Op zaterdag 21 december kiezen we radicaal voor vrede”, zegt Maarten Vanhee van Avansa Mid- en Zuidwest.

Net als in 2023 wandelen we door de binnenstad van Kortrijk: in stilte, met muziek en poëzie. Walk for Peace vertrekt op de Veemarkt om 17.30 uur en eindigt op de Broelkaai aan de verlaagde Leieboorden. De afronding is voorzien rond 18.30 uur.

Deze Walk for Peace wordt onder meer georganiseerd door Avansa Mid- en Zuidwest, Amnesty International, de Unie der Zorgelozen, Gezinsbond, het Vredescomité Kortrijk en de interlevensbeschouwelijke stedelijke werkgroep Kohesie.

“De wandeling wordt ondersteund door vele organisaties, verenigingen, scholen, … die, samen met jou, deze luide én stille roep om vrede willen uitdragen. Omdat het, meer dan ooit, nodig is.”