Wagen en weg besmeurd met frituurolie in Sint-Jozefsstraat in Roeselare

Donderdag werd een deel van de Sint-Jozefsstraat en een geparkeerd voertuig in Roeselare besmeurd. Dat gebeurde toen een fles frituurolie in een afvalzak door het persmechanisme van de vuilniswagen werd samengedrukt en daardoor openbarstte. Brandweer en politie moesten ter plaatse komen. Eerder deze week was er ook al een gelijkaardig voorval in Oostnieuwkerke. De vuilnisophalers melden dat dit soort voorvallen vaker voorkomt dan vroeger.

Wie goed sorteert, moet minder kwijt in de restafvalzak. Maar sommige zaken mògen helemaal niet in de vuilniszak. Scherpe voorwerpen bv. en… frituurolie. Flessen frituurolie worden bij ophaling letterlijk bommetjes in de vuilniswagen. Bovendien betekent zo’n ‘frietvetincident’ niet enkel hinder voor de ophalers, vaak deelt de halve straat in de schade…

Recent raakten zo bijvoorbeeld ook geparkeerde wagens besmeurd bij gelijkaardige incidenten in Rumbeke en in Houthulst. En de hinder gaat ruimer dan dat. Ophalers krijgen de smurrie in hun gezicht of op hun kleren, de brandweer moet de straat komen reinigen en de politie komt ter plaatse voor vaststellingen en om de verantwoordelijke te zoeken. Veel hinder en een fikse rekening die niemand graag gepresenteerd krijgt.

“Het mag duidelijk zijn dat er géén winnaars zijn als je frituurolie in je afvalzak steekt. Nochtans kan je (frituur)olie makkelijk en gratis kwijt op je recyclagepark of een ander inzamelpunt. Het is ook belangrijk dat deze afvalstof wordt ingezameld, want ze kan nadien goed verwerkt en gerecycleerd worden, bv. tot biodiesel. Oude frituurolie vindt ook toepassingen in detergenten, smeermiddelen en zelfs kaarsen”, klinkt het bij afvalintercommunale MIROM.

“Overigens is het ook verboden frituurolie in de riool, een sloot of je afvoer thuis te kappen. Dit veroorzaakt verstoppingen en milieuverontreiniging. Dit kost de samenleving bovendien heel veel geld. Wie betrapt wordt, riskeert bovendien een fikse boete.”