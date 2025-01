Wafelbak in De Wijzer brengt 870 euro op voor goede doel

De geur van versgebakken wafeltjes vulde de gangen van vrije basisschool De Wijzer tijdens de wafelverkoop van het derde en vierde leerjaar ten voordele van ’t Zunnetje, de lokale welzijnsschakel. “Het is belangrijk dat onze leerlingen leren om naar elkaar om te kijken”, klinkt het bij de Zonnebeekse basisschool. “Met deze actie willen we niet alleen een financiële bijdrage leveren, maar ook onze kinderen laten ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen.”

De wafeltjes werden met veel enthousiasme en toewijding gebakken door de leerlingen zelf, onder begeleiding van ouders, grootouders en leerkrachten. Het bakken en verpakken bleek niet alleen een succesvolle actie voor het goede doel, maar ook een mooie leerervaring. “Het was fijn om samen te werken en te weten dat de inzet voor anderen echt een verschil maakt. De verkoop van de wafeltjes werd een groot succes met een hartverwarmende opbrengst van maar liefst 870 euro. Een warm gebaar tijdens de feestdagen.”

‘t Zunnetje is een organisatie die zich inzet voor mensen in armoede of sociale uitsluiting in Zonnebeke. Dankzij een team van toegewijde vrijwilligers biedt ’t Zunnetje niet alleen praktische steun, maar ook een luisterend oor en een plek waar iedereen zich welkom voelt. Op de foto zien we de leerlingen van het derde en vierde leerjaar, de juffen en medewerkers van ‘t Zunnetje. (NVZ/foto NVZ)