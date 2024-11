Waarom zouden zij ambassadeur moeten worden? We vroegen het hen zelf!

Wie mag zich straks een jaar lang dé ambassadeur van West-Vlaanderen noemen? Volgende week woensdag op het gala van West-Vlaams Ambassadeur weten we het antwoord op die vraag. Je kan nog tot en met zondag 24 november stemmen op jouw favoriet via www.westvlaamsambassadeur.be maar wij vroegen alvast aan de zes genomineerden zelf waarom net zij moeten winnen.

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“Ik vind de titel van West-Vlaams Ambassadeur geweldig, want West-Vlaanderen is ook geweldig. West-Vlamingen zijn de hardste werkers, hele leuke mensen en ook gewone mensen met de voetjes op de grond. Ik hoorde onlangs dat ons West-Vlaams accent een negatieve associatie heeft. Dat we zo dom en plat klinken? Wel, ik vertik het om te stoppen met West-Vlaams te spreken en mijn accent aan te passen. Ik vind het West-Vlaams super gezapig. Je kan dingen zo goed uitdrukken en ik vind niet dat wij moeten onderdoen voor anderen.”

2. Wat zal je doen als ambassadeur?

“Ik zou toch wel dat imago van boeren en platte mensen opschonen. Ik wil eigenlijk echt de West-Vlaming laten shinen als een volk met humor, een volk van harde werkers en kleurrijke mensen.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Ik ben totaal geen competitief mens, dat zit gewoon niet in mij. Ik vind alle genomineerden fantastisch. Het feit dat er zoveel leuke namen zijn in de lijst, toont toch aan dat er echt wel hele toffe mensen in West-Vlaanderen wonen en van mij mogen die de titel absoluut één voor één winnen.

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“Ik zou de provincie op alle mogelijke manieren op de kaart zetten. Ik wil projecten opstarten en promoten, zowel in de sport als daarbuiten. Eigenlijk wil ik mijn positieve inbreng de wereld in sturen. Mijn steentje bijdragen, waar ik kan. Dat zou een heel grote eer zijn.”

2. Wat zal je als ambassadeur?

“Ik ben iemand die verschillende boodschappen de wereld wil insturen. Om altijd positief te blijven, om nooit op te geven, om te blijven gaan voor je doel hoe moeilijk dat ook is. Dat doe ik ook in mijn boek Wilskracht. Daar wil ik eigenlijk ook nog verder de mensen inspireren. Meer positiviteit in de wereld is heel belangrijk.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Het is een hele mooie lijst natuurlijk. Ik ben echt superfier dat ik daartussen prijk. Ik gun het eigenlijk iedereen van de lijst. We zijn verschillend maar we zijn allemaal gemotiveerd en gedreven om het beste van onszelf te geven om onze doelen te bereiken. We hebben allemaal moeilijkheden en obstakels moeten overwinnen om onze doelen te bereiken. Dus één naam zal je van mij niet krijgen.” (lacht)

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“Ik zou met heel veel trots het unieke van West-Vlaanderen kunnen tonen, van onze kust tot ons karakter. Ik ben geboren en getogen in Oostende. Tijdens zomervakanties bracht ik zestig dagen lang op het strand door. Ik ben er gewoon trots op. Het is een prachtige provincie en ik wil dat ook uitdragen.”

2. Wat zal je doen als ambassadeur?

“Ik vind het heel belangrijk dat we aan de wereld maar in eerste instantie aan Vlaanderen tonen dat West-Vlaanderen meer is dan Plopsaland en boerenpaté. Wij zijn echt een streek van vindingrijkheid, van doorzettingsvermogen. Er is nog heel veel te rapen in onze provincie dat ik met heel veel plezier zou willen exposeren aan iedereen die dat wil en moet horen.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Het diplomatische antwoord is dat ik het iedereen gun maar ik supporter stiekem heel hard voor Manu Van Acker. Het is een fantastische, warme en nuchtere mens. Een authentieke mens, ook van Oostende. We hebben alle twee – maar niet tegelijk – in dezelfde amateurtheatervereniging gezeten. Die man is hypergetalenteerd. Ik word altijd blij als ik hem ergens zie of hoor.”

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“Ik stoef altijd met het feit dat ik van West-Vlaanderen ben. In de mediasector kom je heel vaak West-Vlamingen tegen, zowel voor als achter de schermen en dan merk je zo meteen dat er een ongeschreven regel is om West-Vlaams te spreken en daar ook heel trots op te zijn.”

2. Wat zal je doen als je ambassadeur wordt?

“Ik hoop dat ik net als Miss België een kroontje krijg maar ik vrees dat dat er niet direct in zit, zeker? (lacht) Maar ik ga dat sowieso in gesprekken altijd vermelden zo van en trouwens, ik ben West-Vlaams Ambassadeur. Misschien dat ik ook merchandising maak.” (lacht)

3. Goed idee. Maar wat als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Wie gun ik het extra om te winnen als ik het niet ben? Sowieso Michèle George omdat ze voor ons land zo presteert op zo’n topniveau. Dan denk ik ja, wie ben ik eigenlijk in die lijst? Ik ben maar gewoon… Je kan dat natuurlijk niet vergelijken, het zijn twee verschillende disciplines, twee verschillende sectoren maar als iemand het mag worden, dan ga ik voor Michèle.”

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“In de eerste plaats omdat ik West-Vlaanderen adem. Het is niet omdat ik het niet spreek, da ik het nie kunn’ spreekn. Als ambassadeur moet je eigenlijk West-Vlaanderen in je hart dragen. Mijn roots liggen in Oostende, ik ben er geboren en getogen en ben er eigenlijk wel trots op. Als West-Vlaming zijn we veel te bedeesd. Eigenlijk moeten we meer uitdragen wat we kunnen en ik wil ervoor gaan.”

2. Wat zal je doen als ambassadeur?

“Ik denk dat veel mensen het misschien niet weten maar naast de dame op het paard ben ik toch ook een echte zakenvrouw. Ik denk dat we meer moeten inzetten om de West-Vlaamse bedrijven in de kijker te zetten, te highlighten. Ik zou dat met heel veel passie en gedrevenheid kunnen.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Als ik het scala van de genomineerden bekijk, zouden we eigenlijk allemaal elk op onze manier een ideale ambassadeur zijn. Ik vind het dus moeilijk om er een naam uit te pikken. We hebben allemaal onze kwaliteiten en ik wens het iedereen toe eigenlijk. Op één voorwaarde: dat ze echt West-Vlaanderen in de kijker zetten en daar alles en met volle gedrevenheid voor doen.”

1. Waarom zou jij een goede ambassadeur voor West-Vlaanderen zijn?

“Omdat ik zeer chauvinistisch ben en overal tot aan de andere kant van het land zeer veel reclame maak voor onze provincie. Ik ben verliefd op onze provincie. Is dat een goed antwoord of hebben de anderen een beter antwoord? (lacht) Nee serieus, ik woon weer in West-Vlaanderen en praat West-Vlaamser dan ooit. Ik doe veel de baan en ben iedere keer zo content wanneer ik dat plakkaatje West-Vlaanderen zie staan… Dan doe ik mijn schuifdak open en wacht ik tot ik het zèètje weer ruik… Maar voor mij is dat echt thuiskomen.”

2. Wat zal je doen als ambassadeur?

“Dan ga ik als in een circus met drie megafoons op mijn auto rondrijden door heel West-Vlaanderen om iedereen goedemorgen te wensen. (lacht) Nee, ik zou gewoon blijven doen wat ik doe. Nog een West-Vlaamse reeks maken en het West-Vlaamse woord blijven uitdragen tot ver buiten de West-Vlaamse grenzen. Ik ben met iets nieuws bezig dat ik heel graag wil filmen in Oostende, dus het zou wel mooi zijn als dat dan eigenlijk samenkomt.”

3. Als jij het niet wordt, wie van de andere genomineerden mag het dan wel worden?

“Matthieu Bonne. Iemand die iets uitzonderlijks kan, vind ik heel chic.”