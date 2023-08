Waarom zijn Poperinge en Ieper al eeuwen ‘vijanden’?

Al eeuwenlang is er onderhuids of duidelijk voelbaar rivaliteit en naijver tussen de inwoners van Ieper en die van Poperinge. ‘De Ieperlingen zijn kindjes’,‘De Poperingenaars zijn keikoppen’, zo wordt steeds gezegd. De archieven van beide steden willen die ‘vijandschap’ nu eens nader onderzoeken, en ze organiseren enkele activiteiten hierrond. Een eerste heeft plaats op zaterdag 21 oktober.

Over de strijd tussen Ieper en Poperinge is er al vele tonnen inkt gevloeid. De oorsprong van de vete zou teruggaan naar de bloeiende lakennijverheid in de middelleeuwen. Op 7 februari 1324 beval de graaf van Vlaanderen dat ‘steden op minder dan drie uur gaans van Ieper, geen laken meer mochten weven, scheren of verven’. Poperinge is minder dan drie uur stappen van Ieper, maar de Poperingenaars legden het besluit naast zich neer, en bleven koppig laken produceren.

Slagveld

Het was de start van een hevige strijd tussen de twee steden. De Poperingse weefgetouwen werden vernield en in brand gestoken. Er vielen slachtoffers aan beide kanten, en een proces moest uiteindelijk de zaak beslechten. Maar in de eeuwen daarna kwam het soms tot hevige gevechten tussen de Ieperlingen en de Poperingenaars. En het ‘slagveld’ was nogal dikwijls in Vlamertinge, dat gekneld zit tussen beide steden. Zo zou de naam van de Vlamertingse wijk de ‘Brandhoek’ ook hiermee te maken hebben.

“De stadsarchieven van beide steden slaan de handen in elkaar en gaan op zoek naar de oorsprong van de vete en wat er na zowat 700 jaar nog van overblijft. Het gedeeld verleden wordt uitgespit. Ze kijken niet alleen naar wat de steden scheidt, maar vooral ook naar wat hen bindt. Het resultaat van deze unieke samenwerking wordt voorgesteld in het voorjaar van 2024”, zegt de Ieperse schepen Valentijn Despeghel (Vooruit).

Ontmoetingsdag

“Omdat papieren archieven niet alles blootgeven, doen de stadsarchieven van beide steden een oproep naar alle mensen uit de Westhoek, of die er hun roots hebben. Tijdens een ontmoetingsdag sprokkelen de mensen van de stadsarchieven verhalen, beelden en documenten die tonen wie de Ieperlingen en Poperingenaars zijn en hoe ze naar elkaar kijken”, aldus de Poperingse schepen Loes Vandromme (CD&V).

Heb jij een markant verhaal of een interessant weetje over de rivaliteit tussen de Poperingse ‘keikoppen’ en de Ieperse ‘kindjes’? Een cliché over de Ieperlingen en Poperingenaars dat je kan bevestigen of ontkrachten? Mooie foto’s of een aandenken van een verbroedering of een derby tussen de twee steden? Kom dan op zaterdag 21 oktober tussen 12 en 17 uur naar het ontmoetingscentrum in Vlamertinge (Poperingseweg 483). Archiefmedewerkers, vrijwilligers van ‘Westhoek verbeeldt’ en heemkundigen van Flambertus en Aan de schreve luisteren er naar jouw anekdotes, digitaliseren foto’s en fotograferen jouw souvenirs. Geniet ondertussen van een kopje koffie met Ieperse lukken of een lekker stuk Poperingse Mazarinetaart. Daarna neem je jouw materiaal terug mee naar huis.

“In plaats van het cliché van de rivaliteit tussen de steden te versterken, leggen we de focus op onze gedeelde geschiedenis. Historisch, sportief, sociaal-cultureel, artistiek enz., zijn er heel wat raakvlakken. Door de bewoners bij dit project te betrekken, willen we foto’s en verhalen naar boven brengen, die anders verborgen blijven. De mooiste anekdotes krijgen een plaatsje in de erfgoedbank ‘Westhoek Verbeeldt’ en worden verwerkt in een gezamenlijk project van de stadsarchieven”, zeggen de schepenen.

Fietstocht en quiz

Het resultaat van deze unieke samenwerking wordt voorgesteld in de lente van 2024. Met de steun van CO7 en de cultuurdienst van Poperinge plannen de stadsarchieven een fietstocht, een quiz en twee lezingen onder de noemer: ‘Kindjes en Keikoppen, een grensgeval’.