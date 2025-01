Waarom Lunch Garden in Sint-Kruis geen doorstart kreeg: “Sanering bodemverontreiniging en hoge huurprijs waren de doodsteek”

“Ik vrees dat de saneringswerken van de verontreiniging die een droogkuis op onze site veroorzaakte, Lunch Garden in Sint-Kruis de doodsteek gegeven heeft. Samen met de hoge huurprijs die we moesten betalen.” aan het woord is Raphaël Claeys, die de leiding had over het dertienkoppig team van Lunch Garden op de Carrrefour-site in de Maalse Steenweg in Sint-Kruis.

Raphaël Claeys (51) is dezer dagen druk aan het solliciteren, want de sluiting van de Lunch Garden in de Maalsesteenweg in Sint-Kruis is definitief: “Vorige week vrijdag in de vooravond kregen we een brief van het hoofdkantoor dat de advocaten van Lunch Garden maandag de boeken zouden neerleggen bij de handelsrechtbank in Brussel.”

IJskoud telefoontje

“Maandag om 11 uur volgde een ijskoud telefoontje van twee minuten. Met de mededeling dat het personeel om 11.30 uur de zaak moest ontruimen en niet meer aan de slag mocht gaan. Want onze vestiging in Sint-Kruis ging definitief dicht. De rest hebben we via de pers moeten vernemen.”

“Ik heb het restaurant als een goede huisvader achtergelaten, zodat het hoofdkantoor mij niks kan verwijten. Wellicht zal ik snel ander werk vinden, ik heb mij ingeschreven bij de VDAB en ben aan het solliciteren. Ik heb genoeg ervaring in de sector en heb zelf nog een eigen brasserie en een fietscafé gehad. Ik zit meer in met mijn personeel, velen van hen hebben lange dienstjaren bij Lunch Garden achter de rug. Sommigen zijn zelfs meteen na de schoolbanken in deze restaurantketen terechtgekomen.”

Jubileum

“Ik denk onder meer aan Dorine, die veertig jaar voor Lunch Garden werkte en over twee jaar met pensioen zou gaan. Of aan Tanja, die zondag – de dag voor de sluiting – haar jubileum vierde: dertig dienstjaren! Caroline was al twintig jaar in dienst. Naar de private horecasector gaan, met een totaal ander werkritme, is voor hen niet zo eenvoudig.”

“Onze ploeg had de sluiting van Lunch Garden niet zien aankomen. We hadden een vast en uitgebreid cliënteel, we waren niet verlieslatend. Sedert de sluiting van het café op de Carrefour-site kwam ook die klanten bij ons een koffie drinken. Ik vrees wel dat de al maandenlang aanslepende saneringswerken ons parten gespeeld hebben. Een droogkuis op de site heeft voor zware bodemverontreiniging gezorgd.”

Zeetong

“Corona heeft zijn impact gehad, net als de indexering van de lonen. De loonkost was hoog, maar Lunch Garden moest ook redelijk veel huur betalen in Sint-Kruis. Zelf was ik nog maar een jaar in dienst bij Lunch Garden, ik had een lange opleiding achter de rug en werkte nog maar een half jaar in Sint-Kruis.”

“Het vaak gehoorde argument dat Lunch Garden op culinair vlak niet trendy genoeg was, is larie! Veel klanten willen de traditionele Vlaamse of Belgische keuken, zelfs hippe brasseries zetten klassieke schotels als vol-au-vent, steak of koninginnenhapje op hun menu. Waar kon je een zeetong van 300 gram voor 26,99 euro krijgen? Een hele tong, geen tongrolletjes! Enkel in de Lunch Garden! Of rundstoofvlees voor 13,99 euro! Niet alleen oudere mensen, maar ook gezinnen met kinderen apprecieerden dit.”

“Hoe het nu verder moet met de site, weet ik niet. Pas als het gebouw volledig gesaneerd is, kan de eigenaar op zoek gaan naar een nieuwe huurder”, besluit Raphaël Claeys.