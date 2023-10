Vzw Trage Wegen hoopt dat Ingelmunster meer doet voor de veldwegen: “Moeten altijd toegankelijk blijven”

Tijdens de Dag van de Trage Weg in Ingelmunster zei Mike Van Acoleyen dat men op deze dag respect vraagt voor het behoud en de heropening van de veldwegen.

“Er zijn er maar al te veel die omgeploegd en ingenomen zijn, ontoegankelijk voor de Ingelmunsternaar”, aldus Mike Van Acoleyen. “Dat is gewoon lijnrecht tegen de wet in. Veldwegen moeten immers altijd toegankelijk blijven, ongeacht waar ze lopen. Vzw Trage Wegen helpt de gemeente graag om dat niet te vergeten. Zo hebben we, in toepassing van een Vlaams Decreet, gevraagd om de Chemin 50, of de trage weg die van de Bruggestraat aan Tiliahof over de Ring tot aan de Rodenbachstraat loopt, in ere te herstellen.”

Geen herstel van de bermen

“Het eerste deel, van Tiliahof tot aan bakkerijbedrijf Soenens, is helaas ingenomen tot op vandaag, al wil de manége wel meewerken aan een oplossing. Het tweede deel, van Soenens tot aan de Kruisstraat, is nog in redelijke staat, al zijn de groene bermen verdwenen. Het derde stuk was een onverhard landweggetje tot aan de oude spoorlijn aan de Ring, dat is voor ons prima. Op dit derde deel worden nu verharde karrensporen aangelegd en het baantje wordt ook veel breder. Wat we wél vroegen, was herstel van de bermen en voorzien van beplanting, maar dit werd expliciet uit de opdracht voor de aannemer gehouden.”

“Het vierde stuk was de aansluiting over de Ring. Dit deel sluit via de heraanleg aan op de Kleine Weg om zo de Ringbaan te dwarsen. Het vijfde stuk maakt onder meer verbinding met de Rodenbachstraat en met de vernieuwde Iseghemwegel aan de Zandbergmolen. De Iseghemwegel is nu breed geworden. Leuk, maar ook niet echt nodig voor ons…”

“Maar wat heeft de gemeente er in ‘t algemeen van gebakken? Dank voor wat de gemeente wél heeft gedaan. Het is waar, maar we worden voor de rest met een kluitje in het riet gestuurd. De gemeente houdt zich niet aan haar verplichtingen uit het Decreet. Maar toch, dank voor het kluitje. We hopen dat er nog meer veel volgt en dat deze belangrijke trage weg écht in ere wordt hersteld.” (Patrick D.)