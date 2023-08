Vzw Scola opent gerenoveerd klooster in Bissegem

De maatschappelijke zetel van vzw Scola verhuist op 1 september naar een nieuwe omgeving. Het bestuur vindt een nieuw onderkomen in het gerenoveerd klooster naast kleuter- en basisschool De Tandem in Bissegem. Ook de basisschool zal van de nieuwe ruimte gebruikmaken.

Vzw Scola, een fusie van schoolbesturen, startte in 2018 en heeft negen scholen onder zijn hoede. Met de renovatie van het klooster is een multifunctioneel gebouw gerealiseerd waarin het schoolbestuur een gecentraliseerde plaats krijgt.

De bovenverdieping dient voor de maatschappelijke zetel van het schoolbestuur. De coördinerend directeur vindt er samen met de IT-dienst en de boekhouding zijn nieuwe thuis. In het onderste gedeelte bevindt zich een nieuwe refter voor VKLS De Tandem en een industriële keuken. Ook het secretariaat en directiebureau krijgen op de benedenverdieping een gemoderniseerd kantoor.

Symbiose oud en nieuw

De verbouwingen begonnen in november 2021. Na anderhalf jaar is het proces afgerond en kan vzw Scola intrek nemen in de nieuwe ruimte. “Het was een zoektocht om een perfecte symbiose te vinden tussen het verleden en het heden”, vertelt directeur Wim Callewaert.

In het afgewerkte resultaat zijn neogotische elementen uit 1901 terug te vinden zoals de buitengevel, enkele interieurelementen en de ramen. Het interieur werd aangevuld met hedendaagse technologie die aansluit bij de noden van vandaag op vlak van comfort, veiligheid en energie. Op 22 augustus werd het gerenoveerde gebouw feestelijk geopend. Deken van Kortrijk Geert Morlion zegende het gebouw alvorens de deuren opengingen voor een eerste bezoek. (SV)