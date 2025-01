VZW schenkt archeologische Kemmelbergcollectie aan gemeente Heuvelland

Nadat eerder al de zogenaamde erfgoedcollectie Putman-Soenen, die bestaat uit belangrijke pre-Romeinse vondsten afkomstig van de flanken van de Kemmelberg, aan de gemeente werden overgedragen, gebeurde dat nu ook met de verzameling van de vzw Oudheidkundig Bodemonderzoek in West-Vlaanderen (V.O.B.o.W) . “Uiteindelijk zal alles toegankelijk worden via een databank die momenteel wordt ontwikkeld.”

In de zomer van 1963 begonnen Robert en Jean-Luc Putman enkele nood- en proefopgravingen op de Kemmelberg. De aanleiding waren sporen uit de ijzertijd gevonden die wezen op een versterkte hoogtenederzetting. Tussen 1968 en 1980 vonden wetenschappelijk opgravingscampagnes plaats door de Nationale Dienst voor Opgravingen en dat in samenwerking met de provincie West-Vlaanderen en de V.O.B.o.W. Die beheerde tot nu toe de vele vondsten.

In 2018 ontving de gemeente Heuvelland de collectie Putman-Soenen (PuSo) en bewaart deze in Erfgoeddepot Depotyze in Ieper. Nu schonk ook de vzw V.O.B.o.W. haar collectie aan de gemeente. Op die manier worden de belangrijkste pre-Romeinse vondsten samengebracht in hun regio van herkomst.

“Vanaf 2006 ontstonden de eerste dromen om erfgoed van de Kemmelberg nieuw leven in te blazen”, zegt Laurent Hoornaert, voorzitter van CO7. “Na een congres in 2006 en een bezoek aan het oppidum van de Franse stad Bibracte (een oppidum is een Gaelisch versterkt dorp, nvdr) in 2008 groeide bij verschillende partners de wens om meer te doen. Zowel nieuw onderzoek op het terrein als op bestaande collecties kwam in beeld. Er was sprake van het oprichten van een archeologisch depot dat een kenniscentrum moest worden voor verder onderzoek. Helaas waren er geen middelen voorhanden.”

“Vanaf 2012 sloegen de provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en CO7 de handen in elkaar voor een erfgoeddepot in Ieper. Depotyze opende in 2017 de deuren en biedt onderdak aan erfgoedcollecties van de musea in Ieper en de regio. Het was de ambitie om de archeologische collecties van de Kemmelberg samen te brengen in dit depot.”

In 2018 verhuisde de PUSo-collectie al naar het Depot en ook de V.O.B.o.W. deed dat ondertussen. “Alles wordt herverpakt en de scherven, silexen en andere vondsten worden per opgravingsjaar geordend”, aldus Laurent Hoornaert. “We registreerden al een deel van de vondsten en zetten dat proces de volgende jaren verder met hulp van vrijwilligers. Uiteindelijk zal de collectie toegankelijk worden via een databank die momenteel wordt ontwikkeld op Vlaams niveau, wat nieuw onderzoek mogelijk maakt en verhalen oplevert voor het brede publiek. Het erfgoeddepot Depotyze is immers geen afgesloten kluis, maar een schatkamer. We putten daaruit om erfgoed te onderzoeken, tentoon te stellen en te publiceren.”