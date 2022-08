Vzw ‘Ride To Unite’ zamelt 18.847 euro in voor Stichting Pelicano: “In 2023 komt er nieuwe editie”

Begin juli vertrokken negen Vlaamse fietsers, gesteund door hun ploegleider, voor een vierdaagse fietstocht van Oudenaarde naar de top van La Planche des Belles Filles. Hieraan koppelden ze een fundraising en dit ten voordele van Stichting Pelicano, een organisatie die zich inzet tegen kinderarmoede. Woensdag maakten de sportievelingen het ingezamelde bedrag kenbaar via een filmpje. “We zijn enorm verheugd om 18.847 euro op de teller te zien verschijnen”, aldus de renners.

“We slagen er opnieuw in om ons netwerk te motiveren om zich te scharen achter een nobel doel”, aldus oprichter van Ride To Unite Leendert Van Hulle uit Anzegem (35). “De strijd tegen kinderarmoede heeft nog een lange weg af te leggen en met deze actie dragen we alvast bij tot een stukje bewustwording”.

“Stichting Pelicano krijgt geen overheidssteun en is afhankelijk van donaties, testamentaire inkomsten, bedrijfspartnerships of acties zoals ‘Ride To Unite”, aldus Head of Corporate Partnerships Kristof De Boever van Stichting Pelicano. “Onze dankbaarheid is groot voor de organisatie van Ride To Unite want elke ingezamelde euro kunnen we goed besteden en gaat zonder omweg naar het Pelicano-kind. Via concrete hulp trachten we het verschil te maken voor deze kinderen. We bieden hen een dagelijkse warme maaltijd, deftige winterkledij, een tandartsbezoek, lidgeld voor een vereniging, schoolkosten of schoolreis en andere behoeften. ”

Overhandiging cheque

Op woensdagavond 17 augustus overhandigden de renners van vzw Ride To Unite de cheque aan het team achter Stichting Pelicano. “We kondigen nu al een nieuwe editie aan voor in 2023”, klinkt het rennersteam beslist. “Na een eerste topeditie in 2021 doet het deugd om te kunnen bevestigen (de zes enthousiaste West-Vlamingen zamelden toen 28.114,37 euro in ten voordele van het Kinderziekenhuis UZ Gent via een vijfdaagse rit van duizend kilometer op de fiets naar de Mont Ventoux, red.). Niet alleen zamelden we opnieuw een groot bedrag in, ook het aantal renners nam toe.”

Ook Vive Le Vélo merkte de actie van Ride To Unite op. “Dat er nu al aanvragen zijn van renners voor 2023 is fantastisch”, besluit Leendert. “We kunnen dus nu al met zekerheid zeggen dat er volgend jaar een nieuwe editie komt.”

Beademd

Het is intussen meer dan twee jaar geleden dat het dochtertje van CharlotteStorm en Leendert Van Hulle, opnieuw gezond verklaard werd na een heel zware RSV-infectie. Minne was amper drie weken oud toen ze in het kinderziekenhuis van het UZ Gent belandde. Daar moest ze gedurende twee weken continu beademd worden op de afdeling intensieve zorgen, tot ze uiteindelijk volledig herstelde. Uit dankbaarheid voor de bijzonder goede zorgen, richtte Leendert Van Hulle vzw ‘Ride To Unite’, op waarmee hij met een aantal andere renners uitdagende kilometers bijeenfietst ten voordele van organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.