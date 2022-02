Vzw Identiteit (Izegem) wint Flor Grammensprijs 2021

Elk jaar reikt het Flor Grammensfonds de zogenaamde ‘Flor Grammensprijs’ uit aan verenigingen, personen of initiatieven die in de geest van de onbaatzuchtige actie van wijlen taalgrensactivist Flor Grammens de Vlaamse ontvoogding of Vlaams bewustzijn bevorderen.

In het verleden waren de laureaten verdienstelijke verenigingen of initiatieven allerhande, zoals het Taalaktiekomitee (TAK), de Vlaamse Volksbeweging (VVB), het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ), Doorbraak, ’t Pallieterke,… Maar ook werden Vlaamse actievoerders van buiten en binnen de politiek gelauwerd. We denken hierbij aan bijvoorbeeld Guido Moons, Hendrik Vuye, Veerle Wouters, Barbara Pas en Luc Vermeulen.

De covidellende, maar ook het jammerlijke overlijden van zijn voorzitter Dr. Raph Van Heirreweghe heeft het fonds gedwongen enkele jaren een pauze te nemen.

Maar dit weekend en onder het nieuwe voorzitterschap van gewezen notaris Luc Rochtus trad het fonds opnieuw naar buiten met de huldiging van de vzw Identiteit in Izegem en de daaraan verbonden cheque van 5.000 euro. Bezieler en voorzitter van vzw Identiteit is Bert Dekeyzer. Onder het leidmotief “Geen toekomst zonder wortels” bouwde de vzw Identiteit de jongste jaren een studiecentrum en een indrukwekkende bibliotheek uit.

Deuren open voor Vlaams-nationalisme

De vzw Identiteit zet haar deuren open voor studiewerk over Vlaams-nationalisme en conservatisme en wil de discussie bevorderen over onderwerpen als duurzaamheid, Vlaamse, Nederlandse en Europese culturele identiteit, subsidiariteit en authenticiteit in een altijd veranderende en globaliserende samenleving. De accommodatie van de vzw in Izegem leent zich uitstekend voor vergadering, debat en studie. De vzw geeft regelmatig ook boeken uit.

Voorts nam de ploeg vrijwilligers van vzw Identiteit een titanenwerk op zich, nl. de digitalisering van het unieke weekblad ’t Pallieterke. Redenen genoeg voor het bestuur van het Flor Grammensfonds om zijn prijs (2021) uit te reiken aan de genoemde vzw.

Het Grammensfonds nam ook van de gelegenheid gebruik om de persoonlijke boekencollectie van Flor Grammens te schenken aan de bibliotheek van vzw Identiteit, nadat de persoonlijke correspondentie en het archief van Grammens al in 1986 werd overgebracht naar de KULeuven, Campus Kortrijk, waar het ter beschikking is voor historisch onderzoek. We hopen dat deze boekenverzameling een verrijking zal zijn voor de bibliotheek van vzw Identiteit en ook een aanleiding kan zijn om Flor Grammens opnieuw onder de aandacht te brengen bij bezoekers en studenten.