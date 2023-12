Vzw Het Jong Geweld nodigt Veurnse 65-plussers op kerstreveillon

Naar jaarlijkse traditie organiseerde de socioculturele vereniging vzw ‘Het Jong Geweld’ hun ‘Kerstreveillon’ aan de vooravond van Kerstmis voor Veurnse 65-plussers.

“Met dit initiatief willen we senioren die in deze eindejaarsperiode niet terechtkunnen bij vrienden of familie samenbrengen voor een warm, gezellig kerstfeest en hen even uit de eenzaamheid en isolement halen”, zegt voorzitter Elise Sticker.

“Voor een symbolisch inschrijvingsbedrag kregen meer dan 165 senioren koffie en een kerststronk, een tas vol surprises van de kerstman met streekproducten zoals pannenkoeken, chips, koekjes, pralines, frisdrank, een bon voor koffie en gebak in de horecazaak van een van onze leden… Hoofdprijs van de bingo was een reischeque van 450 euro.”

Bij de nostalgische nummers van accordeongezelschap Accormelo liep de dansvloer meteen vol!