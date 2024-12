Vzw Fampil schenkt aan goede doelen

De vzw Fampil organiseerde op 17 en 18 augustus een motortreffen in Ieper. De opbrengst daarvan werd nu geschonken aan het goede doel. “Het was de eerste editie van onze vzw en we moesten ook op zoek naar een andere locatie om de motards te ontvangen”, aldus voorzitter Marnix Vandebussche. We waren toch tevreden dat we 606 motards mochten verwelkomen.” Een eerste cheque van 2.500 euro werd geschonken aan VOT Ons Tehuis in Ieper, de tweede cheque van 1.500 euro aan de vzw Kloen. Ons Tehuis zal met het bedrag een oud-kindweekend organiseren, Kloen zal met de centen 3.000 knuffels kopen voor langdurig zieke kinderen. Op de foto zien we Aaron Del’haye en Evelien Verholle van De Geite@Fire in Beselare, Geert Deraeve van Kloen, Sofie Ducatteeuw en Lisa Cardoen van Ons Tehuis, Marnix Vandebussche, Filip De Baets en Perry Seys. (foto EF)