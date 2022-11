Vzw Dienstenwinkel zet licht op groen voor overname van personeel en poetsdiensten aan huis: “Onderhandelingen met Familiehulp verderzetten”

De algemene vergadering van de vzw Dienstenwinkel heeft op 22 juni beslist om een passende overnemer te zoeken voor het personeel en activiteiten van de vzw Dienstenwinkel, poetsdiensten aan huis. Onderhandelingen met Familiehulp worden verdergezet in het kader van een overname.

Twee kandidaten hebben zich aangeboden als geïnteresseerd voor deze overname. “Na controle en afweging van de ingediende dossiers heeft de algemene vergadering van de vzw Dienstenwinkel op 10 november beslist om de onderhandelingen voor de overname van het personeel en van de activiteiten van de vereniging verder te zetten met Familiehulp”, laat schepen Carine Geldhof weten in een persbericht.

“Omdat deze overname voldoende garanties moet geven naar het behoud van de rechten van het personeel en naar de kwaliteit van dienstverlening van poetsdiensten aan huis voor de huidige klanten van de vzw Dienstenwinkel werd dit met het oog op de komende onderhandelingen tussen de vzw Dienstenwinkel en Familiehulp formeel bevestigd in een intentieverklaring tot overname.”

Nog betere dienstverlening

“Alhoewel het voor een vereniging als de vzw Dienstenwinkel net als voor andere poetshulporganisatie niet evident is om personeel te vinden, te selecteren en aan te werven, is het zeker zo dat schaalvergroting zal bijdragen tot een nog betere dienstverlening. Vandaag zijn de uitdagingen op vlak van management van middelen en personeel, maar ook op vlak van aanpassingsvermogen van het personeel bij een te lage bezettingsgraad echt wel van die aard, dat ze een voldoende groot draagvlak nodig hebben. In de toekomst zal die complexiteit, nood aan specialisatie en flexibiliteit enkel maar toenemen.”

De gemeente en het OCMW van Oostrozebeke verleent op die manier haar medewerking voor een algehele samenwerking van alle poetshulp- en thuishulporganisaties in en buiten Oostrozebeke en wil middels flankerend sociaal beleid bijdragen tot het succes van al deze organisaties ten bate van de senioren en de kwetsbare doelgroepen in Oostrozebeke, die in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

De vzw Dienstenwinkel wil de overname van het personeel en van de activiteiten van de vereniging af te ronden tegen 1 maart 2023.