Vzw Den Bunker organiseert tiende editie van succesvolle kerstmarkt: “We zorgen voor iets speciaals”

Op zaterdag 9 december organiseert vzw Den Bunker voor de tiende keer op rij een kerstmarkt in Oedelem. De organisatoren kijken terug op een recordeditie in 2022 en hopen dit jaar minstens evenveel bezoekers te verwelkomen. “We zullen zeker met iets speciaals uitpakken”, zegt Jan De Loof, voorzitter van vzw Den Bunker.

Van 30 tot meer dan 150 standhouders in en rond de Markt van Oedelem. Op tien jaar tijd groeide het evenement van een vriendengroep uit tot een succesvolle kerstmarkt die bij veel mensen met stip in de agenda wordt aangeduid. “In de eerste editie verzamelden we gewoon als vriendengroep een aantal standhouders op een klein marktje. Maar al snel zagen we dat onze kerstmarkt groeide, waarna we de werking in een vzw goten. Vorig jaar waren we de grootste eendaagse kerstmarkt van Vlaanderen waar meer dan 5.000 mensen op afkwamen”, lacht Jan De Loof.

Centraal dit jaar staat het thema muziek. Bezoekers van de kerstmarkt zullen dat thema in verschillende elementen terugzien. “Er komt een koor en ook een piperband zal zorgen voor gepaste ambiance. Natuurlijk zullen we ook de kerstsfeer in de verf zetten”, gaat de initiatiefnemer voort. Vorig jaar maakten de organisatoren voor het eerst gebruik van de kerk in Oedelem. “Dat mondde meteen uit in een succes. Het grote gebouw past perfect bij de kerstsfeer die we willen creëren, vorig jaar was het er over de koppen lopen.”

Mooie mix

Vzw Den Bunker focust ook op toegankelijkheid, want op de kerstmarkt is iedereen welkom. “We mikken op standhouders die producten aanbieden voor het hele gezin. We hebben een mooie mix van handelaars, kunstenaars, verenigingen en particulieren.

Bezoekers zijn welkom van 17 uur tot middernacht. Parkeren kan op de parkings van Steven Meubelen, Carrefour Oedelem en Meubelen De Graeve. Die mogen uitzonderlijk gebruikt worden door de bezoekers van de kerstmarkt. Aan het Schepenhuys en de kerk is er ook een parking voor fietsen.