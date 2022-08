Vzw De Weij bezoekt Britse militaire begraafplaatsen

Vzw De Weij organiseert op vrijdag 2 september een bezoek aan de Britse militaire begraafplaatsen van Reningelst. “Omdat verhalen de rijkdom van een dorp zijn”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij.

“In Reningelst was er tijdens WO I heel wat bedrijvigheid. Reningelst lag achter het front en het bleek de ideale plaats voor rustkampen. Begin juni 1917 schat men de Britse aanwezigheid in ons dorp op 45.000 soldaten”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij. De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia.

Aangrijpende getuigenissen

“De meisjesschool in de Pastoorstraat werd in het voorjaar van 1915 opgevorderd als veldhospitaal. Daarnaast kwam een begraafplaats ‘Reninghelst Churchyard Extension’. Deze werd maar heel kort gebruikt, in de lente en zomer van 1915. In november werd deze begraafplaats te klein en werd met het Reninghelst New Military Cemetry begonnen. Tijdens het bezoek aan deze twee begraafplaatsen verneem je niet alleen info over de aanleg ervan, maar brengt Bert Lemahieu ook aangrijpende getuigenissen en persoonlijke verhalen van enkele gesneuvelden.” (LBR)