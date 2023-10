Vzw De Loods opent De Hygge: “Tiny House als tijdelijke woonoplossing voor daklozen en kwetsbaren”

Dankzij de steun van De Warmste Week 2022, de Koning Boudewijnstichting, United Experts Group, Norwin en de Lionsclub Heuvelland, richtte vzw De Loods in Loker een Tiny House in voor de opvang en begeleiding van gezinnen met kinderen en jongvolwassenen die tijdelijk dakloos zijn. “Het project De Hygge is uniek in zijn soort omdat het de eerste in de Westhoek is die een creatieve oplossing op maat biedt voor kansarmoede, isolement en dakloosheid op het platteland,” zegt directeur Bruno Schelstraete.

Een tiny house is een compacte, milieuvriendelijke en verplaatsbare woning waar gezinnen en/of jongvolwassenen in kansarmoede en in nood snel onderdak kunnen bieden. “Omdat men bijvoorbeeld geen dak boven het hoofd heeft, omdat men nood heeft aan een periode weg uit hun dagelijkse moeilijkheden of omdat men het eventjes niet meer weet en tot adem wil komen,” legt de directeur uit.

“Om zo veel mogelijk kwetsbare gezinnen en jongvolwassenen te kunnen helpen, zal De Hygge ook nooit ingezet worden als vaste verblijfplaats maar enkel als tijdelijke noodoplossing, als brug naar een structurele woon – en armoedeoplossing.”

Nieuwe locatie en stacaravan

De Hygge is een Deens woord voor gezelligheid en knusheid en verhuist straks ook mee naar de nieuwe locatie voor de instelling voor bijzondere jeugdzorg in Poperinge. “De verhuis is voorzien in het voorjaar van 2025. Dit gebouw hier in Loker verlaten we met pijn in het hart.”

“Het gebouw dat in 2027 100 jaar oud zal zijn voldoet zeker niet meer aan de huidige normen van comfort. Hier in Loker daarvoor nog investeren zou ons in te hoge kosten jagen. Verder kampen we hier in Loker ook met een beperkte bereikbaarheid zowel voor verplaatsingen van onze jongeren als hun ouders.” De vzw De Loods zal de gebouwen te koop zetten.

De Loods doet ook deze winter mee aan De Warmste Week en werkt daarvoor samen met vzw Vondels. “Met de opbrengst kijken we uit voor een tweedehandse stacaravan, die plaatsen we dan op verschillende locaties in kwetsbare woonwijken waar jongeren dan terecht kunnen om even op adem te komen.”

(MD)