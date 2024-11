Vzw De Denker organiseert al voor de 18de keer kerstreis: “Op bus groeiden veel vriendschappen”

Vzw De Denker organiseert op zaterdag 7 december al voor de 18de keer een kerstreis, dit keer naar het Duitse Aken. Daarmee schrijft de bestuursploeg rond voorzitter Stefaan Bogaerts geschiedenis.

“Veel verenigingen hebben ook al geprobeerd om van een kerstreis een jaarlijkse traditie te maken, maar niemand slaagt erin. Hoe komt dat? Misschien wel omdat wij opteren om de 25 euro inschrijving te hanteren zolang het kan. En daarvoor blijven we zeker niet in de regio. In het verleden zijn we al naar Parijs, Reims, enkele keren Düsseldorf en Keulen geweest bijvoorbeeld, nu wordt het voor het eerst Aken. Blijkbaar is dit een heel gezellige stad met ook met meer dan honderd unieke kerststalletjes, meer moeten wij niet hebben. Voor de rest gaan de reizigers wel voor de sfeer en gezelligheid zorgen.”

“We willen zeker 20 edities organiseren en liefst nog meer”

Bus snel volzet

“Begin september stuur ik naar onze vaste medereizigers, die enkele dagen voorrang krijgen, een mailtje en voor 2025 zat onze bus van 52 personen in anderhalve week weer vol. Er is zelfs een wachtlijst aangelegd mochten er alsnog mensen uitvallen. We zien telkens weer veel dezelfde gezichten op de bus. Het is tof dat je hoort dat er al veel vriendschappen door onze kerstreis zijn ontstaan. Als het zo verder loopt, gaan we zeker proberen minstens 20 edities te organiseren, maar liefst nog meer uiteraard. Voor de bestuursleden is het ook een leuk uitje na een druk werkjaar telkens.”

Eerst met trein

“Hoe we destijds als culturele vereniging op dit idee gekomen zijn? De eerste jaren kwam mijn pa, wijlen Jos Bogaerts, op het idee om eens een kerstmarkt met enkele bestuursleden te bezoeken, eerst met de trein en later met een klein busje. En plots zijn ze op het idee gekomen om eens een bus in te leggen voor een schappelijke prijs. En kijk, 18 jaar later bezoeken we nog altijd de vele kerstmarkten in België of in de buurlanden.”