VRT-journalist Johny Vansevenant kijkt achter de schermen van de Wetstraat en de media

Op donderdag 16 februari om 20 uur is VRT-journalist Johny Vansevenant te gast bij Davidsfonds Knokke (in samenwerking met Volksontwikkeling en Cultuursmakers Knokke-Heist) in het Cultuurcentrum Scharpoord. Johny Vansevenant vertelt over zijn werk als journalist.

Doordat hij reeds sinds eind de jaren tachtig de federale en regionale politiek professioneel van nabij volgt, kan hij als geen ander de verschillende regeringen en coalities met elkaar vergelijken. Elke dag krijgt hij van toppolitici en hun kabinetten informatie uit de eerste hand.

Vraagstelling

Zijn analyse van de politieke toestand is dus telkens up-to-date. Hij geeft zijn toehoorders de kans om achter de schermen te kijken. Tevens overschouwt hij het medialandschap, en dat vanuit zijn ruime ervaring als politiek journalist. Daarbij geeft hij zijn visie over de zittende regering en zijn impressies naar de verkiezingen van 2024, waarbij hij ook zal ingaan op de vraagstelling van het aanwezige publiek.

Leden van Cultuursmakers en Davidsfonds alsook studenten en mensen met een Uit-pas betalen slechts euro, anderen 9 euro. Volledig gratis voor de bijna 500 abonnees van Volksontwikkeling Knokke-Heist op vertoon van hun gezinskaart. Reserveren is niet nodig. (DM)