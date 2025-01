“Vrouwen krachtiger maken is mijn zielsmissie”: Consulent Katrien wil (peri)menopauze in de kijker zetten

Menopauze baant steeds meer haar weg uit de taboesfeer. Hét moment voor Katrien Favere (62) om een pleidooi te houden voor haar job. “Je kan geen vrouwenblad openslaan of je leest er wel iets over. En toch wordt vaak niet vermeld dat wij, menopauzeconsulenten, bestaan. Terwijl veel huisartsen, oncologen en gynaecologen naar ons doorverwijzen, is het nog altijd een beroep dat te weinig gekend is.”

Als gewezen directeur weet Katrien als geen ander dat een vrouw zijn in een mannenwereld niet altijd even gemakkelijk is. “En als daar nog eens de overgang bijkomt, is het zeker niet evident. Hoewel welzijn op het werk afgelopen jaren hoger op de agenda staat, zie ik bijna nergens gesprekken over menopauze. Veel klachten worden niet herkend of mensen hebben er zelfs geen weet van.”

“Zo wordt vaak bij veel vrouwen een burn-out geconstateerd, terwijl ze gewoon in de overgang zitten. Er zijn weinig opleidingen rond menopauze en de impact ervan wordt pas de laatste jaren onderzocht. Bij 40 procent van de vrouwen blijven de klachten onbehandeld.”

“Veel vrouwen zorgen voor anderen, maar wie zorgt er voor hen? Daarom wil ik handvaten aanreiken. Vrouwen krachtiger maken is mijn zielsmissie. Naar hen luisteren en motiveren, zorgen dat ze zin hebben om in beweging te komen, hun slaap op orde stellen, de overtollige kilo’s wegwerken, hun therapie op punt stellen, ook bij complexe klachten, ook na borstkanker. De problematiek is niet altijd zo simpel en je moet met heel veel rekening houden. De vele vrouwen die bij mij op consult komen, zien vaak het bos door de bomen niet meer.”

Therapie op maat

Katrien kijkt als stress- en burn-out coach en menopauzeconsulente naar het totaalpakket. “Ik bied gepersonaliseerde therapie op maat die ook duurzaam is, zodat mijn cliënten die kunnen volhouden en gemotiveerd blijven. Ik zie veel vrouwen in mijn praktijk. Tussen de 45 en 55 jaar is een heel kwetsbare periode. Professioneel zijn ze druk aan de slag en daarnaast krijgen we ook vaker kinderen op latere leeftijd.”

“Dat zijn veel ballen om in de lucht te houden en door menopauzale klachten wordt er geknabbeld aan het zelfvertrouwen. Vrouwen kiezen dan doorgaans voor minder werkuren waardoor ze niet kunnen floreren in hun carrière. Dat vind ik spijtig.”

Positieve energie

“We zien weinig vrouwen doorgroeien in directiefuncties. Ik heb zelf in mijn carrière ook een burn-out doorgemaakt. In een bedrijf is daar weinig begrip voor en wordt zelden de link gelegd met de overgang. Als menopauzeconsulent creëer ik een opvangnet. Ik wou iemand zijn die vrouwen structuur bood om opnieuw hun eigen kracht te vinden, hen tools aan te reiken zodat ze hun professionele carrière niet moeten laten schieten.”

“Een goede manier om bijvoorbeeld om te gaan met de perimenopauze is dingen doen die je drijven en daarbij tijdig momenten van rust inbouwen. Enkel rusten en in de zetel liggen, is niet voor jezelf zorgen of jezelf opladen. Dat doe je wel door zaken te doen die je positieve energie geven en door dat enthousiasme te behouden.”

“Als gezondheidsconsulente ontwar ik dit kluwen niet enkel cognitief met gesprekken, maar ook met mindfulness, meditatie, massage en ademhalingsoefeningen. Daarnaast ben ik een aanspreekpunt, die na het horen van het volledige verhaal kan determineren wat op de voorgrond staat en snel moet aangepakt worden. Soms ben ik de geschikte persoon, maar ik verwijs evengoed door naar artsen, gynaecologen, bekkenbodemtherapeuten of seksuologen.”

Geen negatief daglicht

Als laatste deel van haar pleidooi roept Katrien op om menopauze ook niet altijd in een negatief daglicht te stellen. “Ik merk dat jonge vrouwen er bang voor worden. Alle klachten kan je verlichten en niet iedere vrouw heeft klachten. Het is vooral belangrijk om de onwetendheid errond weg te nemen en daar probeer ik een rol in te spelen.”

“De perimenopauze kan heel wat met jou doen. Het is goed dat niet alleen jijzelf, maar ook de omgeving daarvoor begrip heeft. De overgang is geen deur die je opendoet waarbij je voor een nieuwe komt te staan, maar een lange gang met vele deuren waar je door moet. En wie gezond leeft, gaat makkelijker door die gang.”