Vrouwen aan de macht bij Sint-Marcus Heule-Bissegem, dat tiende verjaardag viert

Met de twee nieuwe leden erbij die de afscheidnemende Kortrijkse deken Geert Morlion vorige zondag heeft aangesteld, telt het parochieteam van de Sint-Marcusparochie Heule-Bissegem nu tien leden. Opmerkelijk daarbij: negen van de tien zijn dames… Tegelijk werd in een volle Sint-Eutropiuskerk in Heule de tiende verjaardag gevierd van de oprichting van wat nu officieel een ‘pastorale eenheid’ heet.

Onnodig te zeggen dat het parochielandschap in Vlaanderen de voorbije jaren een grote evolutie heeft ondergaan, door het dalend aantal kerkgangers zowel als priesters. Zo ook in Heule. Eerst werden in 2001 de toen nog drie parochies samengevoegd tot één ‘federatie’, in 2004 kwam Bissegem erbij. In 2014 volgde dan een nieuwe stap. Onder impuls van pastoor Wim Seynaeve (intussen actief in Poperinge en omgeving, red.) smolten Bissegem en Heule echt samen tot een pastorale eenheid met als nieuwe naam Sint-Marcus. Dat gebeurde officieel op 12 oktober 2014 in het kerkje van Mariadorp in Bissegem (dat intussen overgedragen is aan de evangelische Kerk, red.). Het was de tweede tot stand gekomen pastorale eenheid in het bisdom.

Belangrijk was toen dat de leiding van de nieuwe parochie Sint-Marcus zou berusten bij een team. Dat bestond toen uit vier pastores – pastoor Wim Seynaeve, de diakens Edward Verhaeghe en Dominiek Lodewijckx en zuster Riet Devriese – en vier vrijwilligers-leken die de nodige opleiding hadden gevolgd: Philippe Depoortere, Anna Lattré, Christine Vandeputte en Marijke Vanmarcke. Intussen onderging de samenstelling enkele wijzigingen. De vier pastores zijn weggevallen en van de leken zijn nu alleen Philippe Depoortere en Marijke Vanmarcke actief. Kwamen er intussen bij: de parochieassistentes Mieke Coucke en Nele Vanhoutte, Ine Castelain, Katrien Lefebvre, Nancy Monteyne en Reninka Parmentier.

Negen dames, één man…

Opvallend: het team bestond nu uit zeven dames en één man, die wel de ‘moderator’ is. Nu zijn er twee nieuwe leden bijgekomen en, jawel, opnieuw dames: Vanessa Demon en Evelien Vandewalle, beiden uit Bissegem en niet toevallig, want de Bissegemse gemeenschap was al een tijdje niet meer vertegenwoordigd.

Vanessa Demon (44), antropoloog van opleiding en is al 20 jaar in de pastoraal actief, nu als pastoraal verantwoordelijke in woon-zorgcentra in Ruiselede-Dentergem. Voordien heeft ze bij de dekenij in Kortrijk gewerkt. Ze is getrouwd met architect Jeroen Devogelaere en is moeder van drie kinderen. Ook Evelien Vandewalle (34) is niet helemaal nieuw in het kerkelijke werkveld. De kinderverzorgster, die ongehuwd is, was actief in de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk en is ook al een tijdlang catechiste voor de vormelingen.

De aanstelling gebeurde op de zondag van Christus Koning, traditionele feestdag van de jeugdbewegingen, vooral de Chiro. De plechtigheid werd opgeluisterd door het Heuls gemengd koor Per Voce dat tegelijk zijn Sint-Ceciliafeest vierde.