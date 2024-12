Vroedvrouwen AZ Oostende tonen hart voor de Koesterweek

Op vrijdag 6 december is de Koesterweek van start gegaan. Iedereen kent wel iemand die een kind verloor. Om al die gezinnen die een kind missen een warm hart toe te dragen in aanloop naar de feestdagen, organiseert Berrefonds vzw nog tot en met 13 december voor de vijfde keer een Koesterweek. Ook in AZ Oostende steunen wordt de actie gesteund.

Er rust nog altijd een groot taboe om het verlies van een kind. Veel mensen weten niet hoe ze moeten reageren, zijn bang om iets verkeerd te zeggen en zeggen dan helemaal niets. Daar wil het Berrefonds met de Koesterweek iets aan veranderen. Ook de vroedvrouwen van AZ Oostende dragen de Koesterweek een warm hart toe en zetten onder het motto ‘Toon je hart’ enkele acties op poten. “We nemen deel aan de koesterchallenge. Elke dag is er een uitdaging. Zo zal er zaterdag iemand roeien met een hartjes T-shirt, zondag is het dan de bedoeling om een kaarsje te branden tijdens Wereldlichtjesdag. Elke dag zal er een hartje zichtbaar zijn tot zelfs in de pudding van de cafetaria toe op donderdag 12 december. Sowieso gebruiken we hier ook de koesterkoffers voor sterrenkindjes. Daarin kunnen ouders enkele spulletjes bijhouden die herinneren aan hun kindje”, licht vroedvrouw Haike Deprez toe. De vroedvrouwen hebben alvast ook heel wat hartjes voorzien op de materniteit zelf om het thema onder de aandacht te brengen.