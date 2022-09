Vrijwilligster Monica (77) genoot tien jaar lang van haar werk in de Zuienkerkse bib: “Vriendschappen voor het leven”

Het bibliotheekteam van Zuienkerke heeft maandag afscheid genomen van Monica Haeghebaert (77), die tien jaar lang als vrijwilligster heeft meegewerkt. “Hier zijn vriendschappen gesmeed voor het leven”, zegt ze. “Monica blijft natuurlijk altijd welkom”, klinkt het bij het team.

Monica zwaaide in 1967 af als vroedvrouw en kwam daarna terecht in het AZ Sint-Jan. “Ik deed er stagebegeleiding en gaf ook les aan de toenmalige opleiding Verpleegkunde op de campus Zonnekemeers.”

“Toen de gemeente tien jaar geleden op zoek ging naar vrijwilligers voor de bib, kwam ik terecht in een heel fijn team. Tussen de boeken werden er al snel blijvende vriendschappen gesmeed, ook buiten de uren van de bib kwamen we af en toe samen”, vertelt ze.

Een van Monica’s stokpaardjes in de bib was het creatief aankleden van de boekenruimtes in sfeervolle, seizoengebonden thema’s. “We maakten van de Boekennok ook een ontmoetingsplaats met tal van activiteiten. Zo organiseerden we jaarlijks een ontbijt in de bib en een tekenwedstrijd voor de kinderen. De Zuienkerkse scholen doen zelf ook een inspanning om de jeugd naar de bib te lokken; zij komen hier vaak in klasverband over de vloer. Jammer genoeg ligt dat buiten de schooluren een pak moeilijker. Nochtans hebben we hier ook een mooie collectie jeugdboeken”, aldus Monica. De oudere jeugd kwam er weleens voor een boekbespreking. “Altijd een gelukkig moment als we dat boek dan konden klaarleggen”, klinkt het.

Monica was al sinds 2005 met pensioen. “Toen ik hier tien jaar geleden als vrijwilligster aan de slag ging, had ik nooit gedacht dat ik dit zolang zou doen. De leeftijd is nu gekomen om afscheid te nemen, al heeft het nieuwe bibliotheeksysteem Wise daar ook wel iets mee te maken. Ik kon daarmee moeilijk overweg.”

Haar jarenlange inzet wordt door het hele team op prijs gesteld. “Monica ging voor onze trouwe bezoekers graag mee op zoek naar het juiste boek en was ook altijd te vinden voor een babbeltje. Nu is het tijd om te genieten van haar ‘tweede pensioen’, en uiteraard blijft ze hier welkom”, zegt bibliothecaris Ann Michiels.

Fervente lezeres

Monica is ook van plan te blijven komen.

“Ik ben zelf een fervente lezeres, heb thuis altijd wel een boekje aan de kant liggen. Liefst familie- of streekromans met historische inslag. Het leuke aan de bib is dat er ook boekentips worden uitgewisseld. We hebben zo onze trouwe klanten, die met vaste regelmaat een boekje komen ontlenen”, aldus Monica. “Ik heb ondertussen ook beloofd dat ik de themadecoratie ga blijven doen, en ik blijf beschikbaar voor noodgevallen. Ons vrijwilligerswerk werd door het gemeentebestuur altijd gewaardeerd”, besluit ze.