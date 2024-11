Vrijwilligers zorgen voor rimpelloos seniorenfeest

Tijdens het voorbije weekend kreeg het jaarlijks seniorenfeest zijn beslag. Liefst driehonderd 55-plussers waren ingeschreven voor het feest. Het werd voor de deelnemers een onvergetelijke namiddag in het OC Mandelroos waar ze werden ontvangen met koffie met gebak, leuke optredens van Dolly en tijdens de pauze een heerlijk gratis drankje. Het feest was weliswaar een organisatie van de gemeente en de seniorenraad, maar zonder de inzet van vele vrijwilligers zou deze activiteit nooit kunnen doorgaan. Vandaar dat we ze bij de aanvang van het feest even op de foto samen brachten. (CLY/foto CLY)