Vrijwilligers WZC Riethove en LDC Biezenbilk Oudenburg op daguitstap naar de Westhoek

De vele vrijwilligers die zich belangeloos dag in dag uit inzetten voor het woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum zijn donderdagmorgen vertrokken voor een daguitstap naar de Westhoek. Ze krijgen deze uitstap jaarlijks, met uitzondering van de twee jaar corona, aangeboden door het OCMW en stadsbestuur.

De autocar brengt hen naar het Heuvelland waar ze een aperitief krijgen aangeboden op de markt van Watou. Daarna kunnen ze genieten van een middagmaal in Dranouter om vervolgens in de voetsporen van de familie Welvaert te trekken. Een Eigen Kweek-gids neemt hen in het sappige West-Vlaams mee doorheen acht dorpen waar de serie werd opgenomen.

Het gezelschap sluit de dag af in Westvleteren met natuurlijk een lekkere trappist.