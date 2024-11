Vrijwilligers vangen 279 koninginnen van Aziatische hoornaars in Gistel: “Samen maken we het verschil”

Dat Gistel inspanningen levert – en zal blijven leveren – in de strijd tegen de invasieve Aziatische hoornaar, was al geweten. De vele vrijwilligers werden dan ook in de bloemetjes gezet voor hun inzet.

De Aziatische hoornaar is schadelijk voor honingbijen, hommels en andere bestuivende insecten die van belang zijn bij onder meer de biodiversiteit, groente- en fruitteelt. In maart van dit jaar startte Gistel een werkgroep op om te strijden tegen de grote en agressieve wespensoort. Eerst werden vallen gebruikt, daarna lokpotten. “Ze zien de ernst in van het bestrijden van deze exoot en we hebben hen voorzien van de nodige vallen”, zegt uittredend schepen van Milieu Wim Aernoudt (N-VA).

Naast de stad Gistel werkt ook imkersvereniging De Kustbie, de stedelijke milieuraad en de provincie aan de bestrijding mee. In totaal staat de teller op maar liefst 102 actieve vrijwilligers. Afgelopen maandagavond werden ze in de bloemetjes gezet voor hun belangrijke inzet. Daarbij ook verschillende imkers. “Dit jaar heeft opnieuw aangetoond hoe belangrijk de gezamenlijke inspanningen zijn in de strijd tegen de Aziatische hoornaar. Ons project ‘Lentevallen’ kende een geweldige opkomst. Hun toewijding en inzet hebben geleid tot concrete resultaten.”

Bijenpopulaties

In totaal werden 279 koninginnen gevangen, op grondgebied van Gistel alleen gaat het om maar liefst 145 koninginnen. Negen primaire nesten en vier secundaire nesten werden bestreden. Primaire nesten en lagere secundaire nesten werden vooral verdelgd door Daniel De Rycker, Hans Verheyde en Bjorn Rosseel. Hoge secundaire nesten nam Kurt Yde voor zijn rekening, een verdelger aangesteld door de provincie. “Dit project heeft niet alleen geholpen om de verspreiding van deze invasieve soort te beperken, maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de bescherming van onze lokale biodiversiteit en het welzijn van onze bijenpopulaties”, aldus nog Aernoudt.

“We willen alle vrijwilligers en betrokkenen hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Zonder hun hulp was dit succes niet mogelijk geweest. Samen blijven we ons inzetten voor een duurzame en veilige omgeving”, klinkt het nog. Wie vragen heeft over het project of zich wil aanmelden voor toekomstige initiatieven, kan contact opnemen met de dienst Milieu. “Door deze acties hebben de Gistelse imkers en bijen relatief weinig last gehad van deze hoornaar gedurende het bijenseizoen. Gezien de goeie resultaten van dit mooie project, en de blijvende aanwezigheid van deze invasieve exoot, wordt dit volgend jaar opnieuw verdergezet”, zegt educatief stadsimker Daniel De Rycker.

Info: milieu@gistel.be