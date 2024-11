Vrijwilligers inventariseren 5.000 Brugse religieuze voorwerpen

Tientallen vrijwilligers hebben zich de voorbije tien jaar ingezet om het roerend erfgoed van 25 Brugse kerken te inventariseren. Alles samen gaat het om 5.000 voorwerpen die voortaan alle online kunnen worden geraadpleegd.

“De inventarisatie verliep vaak in penibele omstandigheden”, aldus Livia Snauwaert, coördinator Erfgoedcel Brugge. “Vaak moest de koude worden getrotseerd en om moeilijke voorwerpen te bereiken, moesten soms helse toeren worden uitgehaald. Ook corona speelde de inventarisatie parten.” Om de vrijwilligers voor zoveel inzet te bedanken, werd een gezellige samenkomst in de Sint-Walburgakerk georganiseerd en kregen ze van schepen van Cultuur Nico Blontrock een unieke medaille omgehangen.

Zestiendelige kruisweg

Om het belang van de inventarisatie te beklemtonen, besprak Benoît Kervyn, consulent religieus erfgoed Musea Brugge, enkele bijzondere voorwerpen. Zo bijvoorbeeld een zilveren reliekschrijn van Sint-Gillis (1593) uit de Sint-Gilliskerk. Uit het Begijnhof een zilveren staafje (1666) waarmee tijdens de pestperiode op Aswoensdag het askruisje werd gezet. In de Sint-Katarinakerk in Assebroek kan dan weer een zestiendelige kruisweg in art deco (1938-1939) van Paul Hagemans worden bewonderd.

(Chris Weymeis)

De volledige inventaris van het Brugse erfgoed in kerkbezit kan geraadpleegd via: https://erfgoedbrugge.be/projecten/religieus-erfgoed.