Vrijwilligers helpen Sint al 50 jaar met huisbezoeken

Wat begon als een grap groeide uit tot een traditie met een groot hart. Martin Dusselier, Pia Snauwaert en een twintigtal vrijwilligers zorgen er al 50 jaar voor dat kinderen in en rond Marke een bezoek kunnen krijgen van de Sint. Dat doen ze aan vrije bijdrages die gedoneerd worden aan KOESTER van het Kinderkankerfonds.

De traditie vindt zijn oorsprong in de jaren waarin Martin met Milac soldaten in Duitsland steunde met nieuws van thuis en cadeautjes met kerstmis en nieuwjaar. Om dat te kunnen financieren, kwam er een nieuw idee op tafel. “We dachten aan Sintbezoeken, maar dat zagen we eerst als een ludiek idee. Uiteindelijk bleek dat echt een fijne ervaring en zijn we daarmee verder gegaan. Nu staan we hier vijftig jaar later”, lacht Martin Dusselier. Na de afschaffing van de legerdienst schakelden ze over op een goed doel.

“In het begin trok ik die Sintbezoeken met Marnix Decramere. Hij had een collega wiens kindje de diagnose kanker had. Toen hebben we besloten om geld in te zamelen voor KOESTER”, gaat Martin verder.

Gouden jubileum

“KOESTER is een steunprogramma van het Kinderkankerfonds. Het KOESTER-team wil kinderen met kanker zo veel mogelijk thuis laten zijn tijdens hun behandelingen. Meer dan honderd Sintbezoeken staan jaarlijks op de planning, en dat aan een vrije bijdrage. “Elk kind heeft recht op een Sintbezoek. Het maakt voor ons niet uit hoeveel we daarvoor krijgen. Toch kunnen we de laatste jaren telkens ongeveer 4.000 euro doneren aan KOESTER”, vertelt Pia Snauwaert.

Vrijwilligers

De groep van meer dan twintig vrijwilligers werkt samen aan een vlekkeloze organisatie. “Mijn zus Marleen maakt en herstelt kostuums, Pia houdt de planning bij en de Sinten en Pieten zijn telkens enthousiast voor nieuwe bezoeken”, aldus Martin.

Ook zijn jongste zoon is deel van het team. “Je kan nu echt spreken van een oudere en jongere generatie in onze groep, want hij heeft zijn vrienden opgetrommeld die zich ook met plezier hiervoor inzetten”, sluit Martin af. (SV)