Vrijwilligers halen 5.760 euro op voor Kom op tegen Kanker: “Drie euro per inwoner”

De Zuienkerkse vrijwilligers voor Kom op tegen Kanker haalden vorige week een recordbedrag van liefst 5.760 euro op met de jaarlijkse plantjesverkoop. Er werden in totaal 720 azalea’s verkocht.

“Onze vrijwilligers zijn bij alle inwoners van de gemeente langs geweest. Doordat we een beroep konden doen op 27 vrijwilligers, was dit haalbaar zonder dat ze een al te grote ronde moesten doen. Er werden ook plantjes verkocht in de beenhouwerij van Chris en Annelies, en enkele ouders van de schoolkinderen steunden onze actie in de gemeentelijke basisschool ‘t Polderhart. Hierdoor hebben we uiteindelijk het mooie recordbedrag van 5.760 euro kunnen schenken aan Kom op tegen Kanker”, zegt een trotse schepen van Sociale Zaken Noël Delaere.

schitterend resultaat

Met de opbrengst van de Plant-jesactie financiert Kom op tegen Kanker diverse zorgprojecten en activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten. “De organisatie biedt hen daarnaast ook praktische en financiële ondersteuning”, zegt Delaere. “Toen we in Zuienkerke op ronde waren, legde een mantelzorgster uit hoe moeilijk haar vader het mentaal heeft bij het gevecht met zijn ziekte en hoeveel deugd hij beleeft aan de contacten met mensen die hem begrijpen omdat ze hetzelfde meemaken.

“720 azalea’s vonden een nieuwe thuis”

Ook de organisatie van dergelijk lotgenotencontact wordt ondersteund door de opbrengst van de Plantjesactie. We mogen dus fier zijn: dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers hebben we met onze deur-aan-deuractie een schitterend resultaat behaald. We zijn erin geslaagd om drie euro per inwoner te schenken aan Kom op tegen Kanker”, aldus nog schepen Delaere.

Warm onthaal

De vrijwilligers kregen na afloop van de actie een warm onthaal in het gemeentehuis. “In naam van Kom op tegen Kanker, van het gemeentebestuur en van iedereen die van ver of dichtbij betrokken is bij de strijd tegen kanker van harte bedankt voor jullie inzet”, besluit schepen Noël Delaere.