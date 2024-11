Vrijwilligers AZ West helpen bezoekers met app

Voortaan kunnen patiënten en bezoekers in AZ West Veurne hun medisch dossier raadplegen via de Mynexuzhealth-app aan het infopunt in het ziekenhuis. Op dit handige digitale gezondheidsportaal kunnen patiënten hun medische gegevens inzien en hun zorgproces beheren. Om iedereen vlot op weg te helpen met deze app, staan vrijwilligers drie voormiddagen per week klaar om digitale hulp te bieden.

Facilitair directeur Bert Hermans: “Veel mensen weten nog niet dat ze hun digitale dossier zelf kunnen raadplegen. Daarnaast is het ook niet zo evident voor sommigen om met dergelijke online tools aan de slag te gaan. Om de patiënten hierin te ondersteunen zijn we begonnen met ons infopunt. In 2023 is AZ West gestart met de omschakeling van een papieren naar een elektronisch patiëntendossier. De digitale evolutie naar een elektronisch patiëntendossier brengt veel voordelen met zich mee voor onze patiënten. Een belangrijk onderdeel van deze digitalisering is Mynexuzhealth. Met dit online platform/app krijgen patiënten toegang tot hun persoonlijke gezondheidsgegevens en zorginformatie.”

Dossier koppelen

In de digitale omgeving van Mynexuzhealth kunnen patiënten onder andere hun medische gegevens raadplegen, afspraken maken bij zorgverleners, resultaten van onderzoeken bekijken, vragenlijsten invullen naar aanleiding van een afspraak, opname of ingreep, verslagen lezen, facturen beheren, beeldmateriaal (bv. echo) bekijken enzovoort. Je kunt er ook het dossier van je minderjarige kind koppelen aan jouw dossier in de app. “Vooral dit laatste is vaak nog onbekend en zorgt voor problemen bij de online afspraken bij onze kinderartsen. We willen dan ook vanuit AZ West aan deze noden tegemoetkomen en hebben onder andere daarvoor het infopunt opgericht”, zegt Hermans. (MVO)

Je vindt het infopunt terug in de inkomhal van het ziekenhuis. Er zijn drie enthousiaste vrijwilligers die het infopunt zullen bemannen op woensdagvoormiddag, donderdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.