Zwembad viert vierde verjaardag: Feestweekend in Aquandé

Viermaal hoera! Ophet Ommersheimplein in Vichte is er zaterdag 23 en zondag 24 november feest. Aquandé trakteert op een feestelijk weekend boordevol activiteiten ter gelegenheid van haar vierde verjaardag. Er zijn allerlei activiteiten gepland voor jong en oud, van baantjes zwemmen en recreatief zwemmen tot speciale programma’s met muziek sfeerverlichting, en opblaasbare spelelementen. Met voorts ook duikinitiatie, rondleidingen en een bezoek van de goedheilige man.

De vroege (water)vogels starten zaterdag om 8 uur met ochtendzwemmen op rustige muziek, waarna er gedurende drie uur kan gezwommen worden met sfeerverlichting en recreatieve elementen, gevolgd door een bezoek van de Sint. Tussendoor zijn er rondleidingen. Vanaf 14 uur tot 16.30 uur is er een spelnamiddag met opblaasbare elementen in het zwembad (niet voor groepen).

Daarna biedt duikclub Stingrays twee sessies (16.30 tot 17.45 uur) duikinitiatie aan. Hiervoor is inschrijven noodzakelijk.

Op zondag is er van 8.30 uur ochtendzwemmen met rustige muziek, van 10 tot 11.30 uur duikinitiatie Haaifive en om 10.30 uur rondleiding. Van 11.30 tot 14.00 uur is er demo duathlon AET en training, van 14 tot 16 uur is er spelnamiddag met opblaasbare elementen in het zwembad. Dit is niet voor groepen.

Publiek zwemmen

Publiek zwemmen is mogelijk op onderstaande dagen en uren: Op zaterdag 23 november is er tussen 8 en 12.30 uur de mogelijkheid tot baantjeszwemmen en kleinbad. In de namiddag van 14 tot 16.30 uur krijg je de kans tot recreatie in zowel het groot als klein bad. Op zondag 24 november kan je baantjeszwemmen tussen 8.30 en 10 uur en tussen 11.30 en 14 uur. Tussen 14 en 16 uur krijg je dan weer de kans tot recreatie in groot en klein bad.

Het volledige programma en alle details over tijden en inschrijven, vind je op www.aquande.be