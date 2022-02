Zwembad de Alk in Wingene gesloten tot eind krokusvakantie door technisch defect

Recreatiebad de Alk in Wingene blijft tot minstens het einde van de krokusvakantie gesloten. Er is een buis gesprongen waardoor het grote recreatiebad leegliep en de technische ruimte onder water liep.

Zo’n 300.000 liter water liep van het hoofdzwembad tot in de kelder, door een gesprongen buis. Dit voorval gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag 24 februari. De kelder werd leeggepompt, maar de technische schade kan momenteel nog niet ten volle ingeschat worden. Zeker is wel dat het recreatiebad ook de komende dagen niet kan openen tot minstens eind volgende week. Tijdens de krokusvakantie zal het recreatiebad dus niet toegankelijk zijn.

Wachten op onderzoek

“Hoeveel schade er juist is, weten wij voorlopig nog niet”, verduidelijkt schepen van Sport Jens Danneels (CD&V). “Het onderzoek zal dit alles duidelijk moeten maken. Los van de mogelijk technische schade duurt het sowieso nog enkele dagen om het zwembad opnieuw te vullen en het water opnieuw op te warmen. Het is een spijtig voorval, nu zeker met de komende krokusvakantie in aantocht.”

De betrokken scholen, verenigingen en groepen die een les of activiteit gepland hadden de komende dagen, werden rechtstreeks verwittigd.