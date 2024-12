Zing samen tegen eenzaamheid met de XPO Sing-Along: “We verdubbelen de opbrengst”

Op donderdagavond 19 december staat een groots sing-along event gepland in Kortrijk Xpo: de XPO Sing-Along. De songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd en een enthousiaste presentator zorgt ervoor dat de sfeer er vanaf het begin goed in zit. De opbrengst van het event gaat volledig naar De Warmste Week. “We hebben ook twee masked singers weten te strikken!”

Xpo Group organiseert in samenwerking met karaokebar Pitch uit Heule een uniek evenement: de XPO Sing-Along. “Gedreven door onze missie ‘Creating Meaningful Connections’ willen we met deze avond onze community samenbrengen voor een goed doel: De Warmste Week. Dit jaar staat eenzaamheid centraal, en samen kunnen we laten zien hoe krachtig muziek als verbindend middel kan zijn”, zegt Kenneth Soete van Pitch.

De XPO Sing-Along wordt een avond die je niet snel zult vergeten. Denk aan een zaal vol enthousiaste meezingers, het komisch duo ‘De Noenkels’ dat de sfeer naar een hoogtepunt tilt, twee masked singers en een geweldige kans om samen een verschil te maken.

“Iedereen kan meedoen! Hoe meer stemmen, hoe beter. De XPO Sing-Along is een unieke kans om samen met vrienden, familie en collega’s een krachtig statement te maken tegen eenzaamheid”, zegt Irene Wielemaker van Xpo Group. “De songteksten worden op een groot scherm geprojecteerd en eten en drinken zijn de hele avond beschikbaar, waarvan de volledige opbrengst naar De Warmste Week gaat. En de kers op de taart? Kortrijk Xpo verdubbelt de opbrengst van de avond!”

“Naast het zingen van jullie favoriete hits onder begeleiding van de Noenkels, hebben we ook twee masked singers weten te strikken voor de avond. Kunnen jullie raden wie zich achter de kostuums van de sneeuwpop en kerstman verstoppen?”

De XPO Sing-Along gaat door op 19 december om 19 uur. Tickets kosten 10 euro per persoon. Kan je niet aanwezig zijn, maar wens je toch bij te dragen aan dit initiatief? Dan kan je via www.xpo-singalong.be een vrijblijvende donatie doen.