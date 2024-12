Zesde keer Verloren Kost Trail in Torhout

Na twee pre- of oefentrails is het tijd voor het echte werk: de Verloren Kost Trail van zondag 26 januari in Torhout. Om alles in goede banen te kunnen leiden, beperken de organiserende Road Runners het aantal deelnemers tot 350. De start gebeurt aan het clubhuis van tennisvereniging KTG Houtland bij De Warande.

Dat clubhuis bevindt zich op het einde van een zijwegje van de Aartrijkestraat, net naast het bosrijke speelplein De Warande, dat deel uitmaakt van het parcours. De start heeft om 10 uur plaats. Parkeren kan op de parking bij de begraafplaats aan de Warandestraat. Die bevindt zich op wandelafstand van de startlijn.

Opnieuw drie trajecten

Er is keuze uit drie trajecten met verschillende deelnameprijzen: 7 km (10 euro), 15 km (12 euro) en 21 km (15 euro). Inschrijven kan tot en met zondag 19 januari, tenzij de trail al vroeger volzet zou zijn natuurlijk. Snel inschrijven is geen overbodige luxe, want de limiet van 350 deelnemers wordt doorgaans snel bereikt.

“Het parcours is er eentje om van te snoepen”, zegt pr-verantwoordelijke Bart Vangrysperre. “Het slingert zich doorheen privédreven en -bossen en doet het heuvelachtige domein De Warande aan, plus de oude spoorwegbedding De Groene 62. Het wordt zeker genieten tijdens het lopen.”

“Het is tijdens een trail inderdaad vooral de bedoeling om je al lopend te amuseren”, pikt secretaris Wilfried Vierstraete in. “Presteren staat niet voorop. Toch voorzien we voor elk van de drie afstanden een naturaprijs voor de eerste man en de eerste vrouw. Ook krijgt elke deelnemer direct na de finish een goodiebag toegestopt met tal van leuke spulletjes. We willen iedereen maar al te graag in de watten leggen.”

Ideale startplaats

Vanzelfsprekend mogen de lopers de accommodatie van KTG Houtland gebruiken: de kleedkamers, de douches, het sanitair en het eigentijdse clubhuis. “We appreciëren de goede samenwerking met de tennisclub”, zegt Wilfried. “Dit is een ideale startplaats voor onze Verloren Kost Trail.”

De loop- en wandelclub Road Runners bestaat al sinds de lente van 1990. Pionier Wilfried Vierstraete is de volle periode secretaris, al meer dan 34 jaar. De voorzitter is Herwig Reynaert, de penningmeester Marc Dewulf en de pr-man Bart Vangrysperre.