Zedelgemnaars klinken op het nieuwe jaar

Drankjes en hapjes, frietjes en een dessert, springkastelen van Sportiek voor de kleinsten en de rock-’n-rollband van Jan Wuytens die menig echtpaar vlot aan het dansen kreeg. Heel wat inwoners van de vier Zedelgemse deelgemeenten brachten naar goeie traditie wat graag de eerste zondag van het nieuwe jaar een toost uit op een gezond en bruisend jaar. De leden van het Aartrijkse koor Artiriacum (foto) serveerden ook deze keer enthousiast en rijkelijk de drank aan hun dorpsgenoten. Het nieuwe lokaal bestuur nam de gelegenheid te baat om de voltallige nieuw verkozen gemeenteraad live voor te stellen. “De mensen van de nieuwe ploeg slaan de handen in elkaar. We gaan deze legislatuur werken voor jullie, beste burgers!”, beloofde burgemeester Annick Vermeulen in een afgeladen volle sporthal 1 van De Groene Meersen. (foto HV)