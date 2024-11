WTC X-Treem Kerstwandeling voor goede doel

Fietsclub WTC X-Treem staat al jarenlang garant voor een gezellig samenzijn onder wielertoeristen die zichzelf iedere zondag een stevige rit onder de trappers voorschotelen. Op 7 december organiseren ze echter een wandeldag voor het goede doel.

“Het zal de derde keer zijn dat we onze Kerstwandeling geven. En de opbrengst gaat opnieuw richting een goed doel, dit jaar wordt het Welzijnsschakel Grenslicht Menen”, zegt bestuurslid Thierry Werbrouck. De leden van WTC X-Treem ruilen iedere zondag in de winter de fiets in voor een paar stevige wandelschoenen.

Een traditie

“Het blijft een traditie om in de wintermaanden met ons groepje te gaan wandelen en éénmaal per jaar nodig we iedereen uit om met ons mee te stappen. Voor slechts 5 euro kan men deelnemen en zo een duit in het zakje doen voor ons gekozen goede doel”, vertelt Thierry. Het was Thierry zijn sportieve wederhelft die Welzijnsschakel Grenslicht Menen aankaartte om te steunen dit jaar. “Ik werk er daar als vrijwilliger en een extra financiële steun is uiteraard altijd welkom. Welzijnsschakel Grenslicht is een organisatie waar mensen over de grenzen van armoede heen samen activiteiten organiseren. We hopen dus op een mooie opkomst en dusdanig een mooi bedrag”, weet Josiane Broutin.

Het mooie weer zou ook nog meer dan welkom mogen zijn. “We hadden verleden jaar inderdaad het weer niet mee. Maar iedere wandelaar zal zich al kunnen verwarmen aan een gratis kommetje soep, en andere dranken en pannenkoeken zullen ook te verkrijgen zijn”, zegt Thierry.

Gezinsvriendelijk

De wandelroute zal terug heel gezinsvriendelijk zijn. “We voorzien een tocht van 6 kilometer en eentje van 11 kilometer. De 6 kilometer zal gemakkelijk te vervolledigen zijn met de kinderwagen en/of rolstoelgebruikers”, aldus Josiane. “We starten dus zaterdag 7 december vanaf 9 uur bij Firma Tank-Service aan de Krommebeekstraat 20 Menen. Breng jullie stevige stappers mee en kom gerust meegenieten van een leuke ontspannende herfstwandeling in een mooie groene omgeving”, besluit Thierry. (Nicolas Verhaeghe)

Meer info: Thierry Werbrouck (0496 27 74 13).