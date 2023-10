Wordt dancing Holiday Club een feestzaal?

Dancing Holiday Club langsheen de drukke Menenstraat in Geluveld is al sedert begin december vorig jaar gesloten maar gaat mogelijks opnieuw open als een feestzaal. Bij het gemeentebestuur van Zonnebeke deed ene Jaime De Sousa een melding tot uitbating van een feestzaal. Het schepencollege nam daarvan akte.

De bekendmaking van de meldingsakte is geafficheerd aan het terrein van de gesloten discotheek. Wie van deze beslissing gevolgen ondervindt kan beroep indienen. Dat kan door het aangetekend bezorgen van een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging van deze beslissing bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen in Brussel.

Dat kan binnen een termijn van 45 dagen. De melding met bijhorende plannen ligt ter inzage in het gemeentehuis op de Dienst Omgeving.

Uitbater Adrien De Sousa van dancing Holiday Club begon eind februari aan een nieuw avontuur in dancing Addict Club in Blaton, nabij Bernissart. Of bijna 80 kilometer verder. Omwille van overlast en de openbare orde liet toenmalig burgemeester Dirk Sioen Holiday Club een paar keer sluiten. De laatste keer was van begin december tot begin maart maar de dancing ging niet meer open.

Ondertussen bleek er meer aan de hand, toen bleek dat de uitbater al sinds 2019 geen vergunning meer had.