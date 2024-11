Winterzoektocht in het centrum van Deerlijk

Tot en met zondag 26 januari pakt Snooker Pocket weer met een winterzoektocht uit. “Het is de bedoeling om met foto’s op zoek te gaan naar verschillende plaatsen in het centrum van Deerlijk”, verduidelijkt Dominique Vanhonacker. “Bij elke foto moet het juiste huisnummer gezocht worden en zo kom je tot het totaal van alle huisnummers. De tocht kan te voet of met de fiets gedaan worden en start en eindigt in Snooker Pocket, Hoogstraat 78. Er is een mooie prijzenpot te verdelen onder de winnaars. De deelname in de kosten, koffie bij de start en drankje bij de aankomst inbegrepen, bedraagt 10 euro. Alle antwoordformulieren moeten binnen zijn op zondag 26 januari 2025 om 18 uur.” Info: Dominique Vanhonacker, 0473 79 73 50. (DRD/foto DRD)