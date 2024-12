Wintermarkt in de wijk Bistierland krijgt vervolg: “We gaan voor nog meer sfeer”

Na het succes van de vorige editie slaan de buren van de wijk Bistierland ook dit jaar de handen opnieuw in elkaar. Met minstens evenveel enthousiasme als vorig jaar organiseert men er ook dit jaar een Wintermarkt op vrijdagavond 20 december.

De Wintermarkt is een idee dat gegroeid is in de schoot van het plaatselijke wijkcomité Buren In Actie 2.0 van wijk Bistierland, op de gemeentegrens Deerlijk-Harelbeke. Na enkele geslaagde zomeractiviteiten rees het idee om het jaar af te sluiten met een soort van avondmarkt. “Na een publieke bevraging in zowel Deerlijk als Harelbeke bleek het draagvlak voldoende groot om de stap tot het organiseren ervan te zetten en kijk: we zijn toe aan een tweede editie”, zegt Vincent Deganck.

Hoog bezoek

Op 20 december toveren de bewoners van Bistierland de hoofdstraat van hun wijk om tot een Wintermarkt. En ook dit jaar is daar een heel divers aanbod van standhouders bij. Een verse hamburger, heerlijke oesters, een glaasje glühwein of gewoon een fris pintje in een aangename sfeer. Er is voor elk wat wils. Ook aan de allerjongste bezoekers wordt gedacht, want, net als vorig jaar, komt er opnieuw bezoek uit het hoge Noorden.

dj Sjonnie Oaverechts

Om de Wintermarkt dit jaar van extra sfeer te voorzien, wordt de hulp ingeroepen van dj Sjonnie Oaverechts die de nodige beats op de bezoekers zal afvuren. Het belooft alvast opnieuw een fijne avond te worden. “We gaan voor meer sfeer en ambiance. Wintermarkt moet een feest zijn voor iedereen.”

Met een tweede editie van de Wintermarkt hopen de organisatoren van het Bistierland-wijkcomité het succes van de eerste editie te overtreffen.

“Bij de evaluatie van vorige editie was iedereen unaniem: een herhaling moest er komen. Een mooi concept dat vorig jaar een succes bleek met meer dan 500 bezoekers. De Wintermarkt kan enkel worden georganiseerd dankzij de inzet van een pak vrijwilligers en de ondersteuning door tal van sponsors.

“Hiervoor willen we uitdrukkelijk onze vele sponsors bedanken, in het bijzonder onze hoofdsponsors Auto-center Harelbeke, ’t Frituurtje, Fietsatelier Terten, Vastgoedkantoor Devriese, Construktglas, Advocaat Vandemeulebroucke, Revipix en Kine Mortier. Zonder hun steun was dit alles onmogelijk.”

De Wintermarkt vindt plaats op 20 december vanaf 16.30 uur in Bistierland.