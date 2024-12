Winterbar Kanegem wordt tweedaagse met kaarting, walking dinner en optreden in nieuw OC

Op 3 en 4 januari krijgt de Kanegemse Winterbar een vervolg. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het event beperkt bleef tot één dag en op de Markt plaatsvond, kiest de organiserende werkgroep dit keer voor een andere formule, met een tweedaagse in het nieuwe OC.

Op vrijdag 3 januari wordt gestart met een pattattenkaarting in OC Caeneghem vanaf 19 uur. Het zwaartepunt van de Winterbar ligt echter op zaterdag 4 januari. Die avond kan je vanaf 18 uur aanschuiven voor een walking dinner van de hand van Ateljee G, met gerechtjes van de Viskok van het Jaar Gilles Pauwels, gevolgd door een gratis optreden van de welbekende muzikanten van Maïski Mollie.

“Vorig jaar was onze Winterbar een daverend succes en een vervolg kon dus niet uit blijven”, legt Tim Dierckens van De Kanegemse Vrienden uit. Samen met Kevin Verwilst, Jesse Snauwaert, Peter Bethuyne, Pieter Bovijn, Mats Verhulst, Frederick Van der Meulen, Mathias Van Hulle en Wouter Vanrostenberghe staat hij in voor de organisatie. “We gaan het OC gezellig winters aankleden, terwijl we vanzelfsprekend ook sowieso droog zullen zitten. De kaarters kunnen op vrijdag trouwens rekenen op patatjes van eigen bodem, want we werken samen met aardappelbedrijf Puur Patat.”

Kaartjes voor de Walking dinner kosten 45 euro en zijn te bestellen via 0476/45.25.34. Louter het optreden bijwonen kan gratis. (SV)