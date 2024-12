Winteractie trekt prijzenpot op naar 6.000 euro

De derde editie van Winteractie in Langemark-Poelkapelle is van start gegaan. Dankzij extra sponsoring van de lokale handelaars kon de prijzenpot opgetrokken worden van 4.000 euro naar 6.000 euro. Nieuw dit jaar is de invoering van krasloten.

Wie de komende vijf weken gaat shoppen bij een van de deelnemende handelaars aan de winteractie, krijgt per aankoop van 25 euro een actiekaart. Die kan je indienen in de winkels en in het gemeentehuis. Elke week worden uit de actiekaarten winnaars geloot. Op maandag 6 januari eindigt de winteractie met een hoofdtrekking waar je 1.000 euro kan winnen.

“De Winteractie is zelf gaan shoppen”, zegt Laurent Hoornaert (TOPE8920), die tot deze week schepen van Lokale Economie was. “Dit jaar steekt de actie in een nieuw jasje. Nieuw dit jaar is de invoering van een spelelement. Wie zijn of haar verzamelde actiekaarten inlevert in een ‘Kras & Win’-verzamelpunt ontvangt per vijf actiekaarten een kraslot. Dit kan vanaf zaterdag 7 december. Onder het kraslaagje schuilen LP-bonnen ter waarde van 5, 125 en 250 euro. Er zijn 10.000 krasloten voorzien.”

Krasloten

De prijzenpot van de Winteractie bedraagt net als vorig jaar 4.000 euro en bestaat volledig uit LP-bonnen, maar daarbovenop komt nog 2.000 euro als prijzenpot voor de krasloten, volledig gesponsord door de lokale handelaars. De actiekaarten die werden ingediend voor de krasloten gaan ook in de trommel van de weektrekkingen en hoofdtrekking. Er zijn zeven ‘Kras&Win’-verzamelpunten: Bloemencentrum Poelkapelle, Dag & Nacht, Elektro Devoldere, Myriam Bossaert Retouches-Raamdecoratie, Proxy Delhaize, Slagerij Edelweiss en Sportkaffee Eleven.

De weektrekkingen vinden plaats op maandag 9, 16, 23 en 30 december. Telkens worden er vijf winnaars geloot die een LP-bon winnen ter waarde van 250, 100 en drie keer 50 euro. “Op maandag volgt de hoofdtrekking waar je kans maakt op LP-bonnen ter waarde van maar liefst 1.000, 500 en 250 euro. Op zaterdag 7 december zijn er extra prijzen te winnen. Shoppers ontvangen dan een dubbele actiekaart bij aankoop van 25 euro. Bovendien is er een extra trekking. Die vindt plaats om 20 uur op de kerstmarkt in Bikschote”, besluit Laurent Hoornaert. (TOGH)